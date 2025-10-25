Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che sabato 25 ottobre si giocano per l'ottava giornata di campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LUCI AL MARADONA!

Quattro partite stanno per farci compagnia sabato 25 ottobre 2025 nei risultati Serie A, dopo Milan Pisa allora si torna in campo per vivere il proseguimento dell’ottava giornata con una più che scintillante Napoli Inter che alle ore 18:00 potrebbe dare nuovo sapore e nuovi spunti alla lotta scudetto in classifica.

Prima però si giocano anche Parma Como e Udinese Lecce, alle ore 15:00, e il turno si conclude con Cremonese Atalanta che va in scena alle ore 20:45 e anche in questo caso può fornire spunti di riflessione, come del resto le due gare del pomeriggio che ammiccano un po’ di più alla zona salvezza e retrocessione.

Scopriremo tutto strada facendo, intanto certamente bisogna provare a individuare alcuni temi di particolare interesse all’interno dei risultati Serie A: ovviamente si parte dal Diego Armando Maradona, dove il Napoli cerca riscatto dall’ultima sconfitta ma l’Inter ha una gran bella occasione per staccare una rivale.

Dopo aver vinto nella Roma giallorossa, la squadra di Cristian Chivu vuole dimostrare di poter essere la squadra da battere o comunque la prima avversaria del Milan; il Napoli dal canto suo sembra avere ancora qualcosa in meno ma siamo solo all’inizio, e non si può mai scommettere contro Antonio Conte.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA ZONA BASSA

Abbiamo detto che per quanto riguarda le due partite del pomeriggio, questi risultati Serie A di sabato guardano alla zona bassa della classifica: il Lecce ha ottenuto 5 dei suoi 6 punti nelle ultime tre giornate e quindi lo possiamo definire un club in crescita, che oggi però rischia certamente qualcosa contro un’Udinese che, anche se non vince da tre partite, ha pareggiato le ultime due riuscendo così a tenersi lontano dai guai, tanto da entrare in questa ottava giornata con 6 punti di vantaggio sulle ultime della classifica e poter guardare ai prossimi impegni con una tranquillità di fondo che può essere molto importante.

Lo stesso non può dire il Parma, che ha una sola vittoria in campionato: i ducali di Carlos Cuesta devono ancora carburare e adesso al Tardini arriva il Como che, reduce dalla vittoria contro la Juventus e in serie positiva, ha agganciato il sesto posto in classifica che significa essere concretamente in zona Europa League, diciamo dunque che quelle che erano le forti premesse già nella scorsa stagione stanno trovando un riscontro nell’andamento sul campo per quanto sia presto per dirlo definitivamente. Adesso però bisogna realmente lasciare spazio ai risultati Serie A, perché non manca molto al calcio d’inizio delle prime due partite di sabato.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 8^ GIORNATA

Ore 15:00 Parma Como

Ore 15:00 Udinese Lecce

Ore 18:00 Napoli Inter

Ore 20:45 Cremonese Atalanta

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A