RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Un match per il rilancio! Diretta gol live score (9^ giornata 21 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER IL RILANCIO

I risultati di Serie A, come già visto, ci consegnano anche Sassuolo Lazio: una partita che in questo momento vede di fronte due squadre che occupano il dodicesimo posto in classifica con 10 punti, e dunque cercano rilancio. Certamente la situazione della Lazio è maggiormente negativa: stiamo pur sempre parlando di un club che lo scorso maggio si è qualificato per la Champions League ed è in un’ottima posizione per raggiungere gli ottavi, ma che in Serie A è partito davvero male perdendo due partite consecutive e poi riuscendo solo raramente a esprimersi secondo i suoi valori, anche se prima della sosta ha battuto l’Atalanta raccogliendo tre punti di prestigio e particolarmente importanti.

Il Sassuolo invece aveva 9 punti dopo sei giornate, e aveva battuto consecutivamente Juventus e Inter (a San Siro); poi, e non è la prima volta che succede nelle ultime stagioni, nel momento di fare il reale salto di qualità sono arrivati il ko interno contro il Monza e il pareggio di Lecce. Il Sassuolo è una squadra profondamente rinnovata, che sulla carta potrebbe lottare almeno per il posto in Conference League: battere la Lazio al Mapei Stadium gli consentirebbe di arrivare a questo livello della classifica di Serie A, vedremo allora se succederà proprio questo. (agg. di Claudio Franceschini)

IL NAPOLI A VERONA!

Un nuovo capitolo dei risultati di Serie A sta per farci compagnia: sabato 21 ottobre inizia la nona giornata del massimo campionato di calcio e avremo i consueti tre anticipi. Alle ore 15:00 si parte con l’intrigante Verona Napoli; alle ore 18:00 ci sposteremo a vivere Torino Inter, mentre alle ore 20:45 si giocherà Sassuolo Lazio. Sono impegnate tre delle quattro squadre che giocheranno la Champions League, ma si torna in campo dalla sosta per le nazionali: qualche effetto c’è stato, rimanendo sui risultati di Serie A per oggi il Napoli ha perso Victor Osimhen e, già in difficoltà, dovrà fare a meno del suo bomber per circa un mese.

Non solo: è inevitabile, presentando i risultati di Serie A per la nona giornata, parlare del terremoto generatosi con il calcioscommesse, la cui entità è ancora da definire ma che certamente ha già generato scosse potenti, su alcune squadre ma soprattutto sui singoli calciatori. Parlando di campo, l’Inter ha la possibilità di riprendersi il primo posto in classifica aspettando l’impegno del Milan, che giocherà il big match contro la Juventus e potrebbe perdere punti come anche, per contro, confermare la sua leadership e una ripresa straordinaria dopo aver incassato cinque gol nel derby della Madonnina. Staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Affrontando ancora il tema dei risultati di Serie A per la nona giornata, possiamo parlare appunto del Napoli: i partenopei stanno faticando a confermare il grande passo che li aveva resi campioni d’Italia, al netto dei paragoni con Luciano Spalletti bisogna dire che Rudi Garcia non ha ancora trovato la quadratura del cerchio e, quando sembrava che la sua squadra si fosse rialzata (anche nel match contro il Real Madrid, pur perso), ecco che è arrivata la rovinosa caduta interna contro la Fiorentina. Il Napoli ha perso solo al Diego Maradona, questo fa ben sperare per la trasferta di oggi ma il Verona è una squadra ferita che ha bisogno di punti per rialzare la testa.

Un Napoli che ha perso Osimhen, e dovrà farne a meno per circa cinque partite di Serie A: un problema non indifferente, che l’anno scorso era stato assorbito grazie all’ottimo rendimento delle seconde linee e nello specifico Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Il problema è che questa stagione sembra diversa sotto parecchi aspetti, e non è detto che i due di cui sopra ripeteranno le prestazioni della gestione Spalletti, uno dei grandi segreti per cui il Napoli aveva staccato la concorrenza. Tra poco si giocherà per i risultati di Serie A, e i campi forniranno le loro risposte…

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 9^ GIORNATA

Ore 15:00 Verona Napoli

Ore 18:00 Torino Inter

Ore 20:45 Sassuolo Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 21

Inter 19

Juventus, Fiorentina 17

Napoli 14

Atalanta 13

Monza, Frosinone, Lecce 12

Roma, Bologna 11

Sassuolo, Lazio 10

Torino 9

Genoa, Verona 8

Udinese 5

Empoli 4

Salernitana 3

Cagliari 2











