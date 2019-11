Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score degli anticipi del 11^ turno

Il primo campionato italiano torna di scena in questo sabato 2 novembre per la 11^ giornata e siamo certo impazienti di conoscere i primi risultati di Serie A che ci arriveranno dai pochi campi impegnati oggi per gli anticipi. Dopo quindi un intensissimo turno infrasettimanale, il secondo della stagione per la prima serie del calcio italiano, ecco che si torna già in campo nonostante le gambe stanche (ma presto arriverà una nuova sosta per le nazionali): dopo tutto i tre punti messi in palio certo faranno gola e pure il programma ufficiale per questa 11^ giornata ci offre dei big match da non perdere. Calendario alla mano vediamo subito che per i risultati di Serie A di questo turno, il primo impegno sarà già alle ore 15.00 allo stadio Olimpico con il big match tra Roma e Napoli. Si dovrà quindi attendere le ore 18,00 per il secondo anticipo del campionato tra Bologna e Inter, mentre alle ore 20,45 i riflettori saranno tutti puntati al capoluogo piemontese per una eccezionale edizione del derby della Mole tra Torino e Juventus.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

Ci è bastato vedere i big match in programma per questo sabato 2 novembre per capire il grande peso che avranno nella classifica del campionato, i risultati della Serie A che otterremo oggi. Di fatto saranno impegnate in questo sabato 2 novembre un po’ tutte le big che si stanno contendendo la testa della graduatoria del primo campionato. Ecco quindi la capolista Juventus con 26 punti (tornata in vetta dopo la vittoria in extremis ottenuta sul Genoa) che farà di tutto per non perdere tale posizione di leadership, benché sarà impegnata a Torino contro i granata di Mazzarri in un delicatissimo derby della Mole. Potrebbe in tale senso approfittarne l’Inter di Conte, seconda con 25 punti, che certo farà il tifo per il Torino per frenare l’avanzata della Vecchia Signora: pure però i nerazzurri dovranno fare attenzione perché per operare il sorpasso servirà vincere l’anticipo di questa sera contro il Bologna. Proseguendo nella classifica di Serie A, ecco che al terzo gradino troveremo l’Atalanta, ferma con 21 punti dopo il pari con il Napoli e subito dietro la Roma, oggi in campo proprio con i campani (sesti in graduatoria con 18 punti, solo uno in meno dei capitolini). Sarà quindi una sabato davvero decisivo per le sorti dei primi gradini della classifica della Serie A.

RISULTATI SERIE A

Ore 15,00 Roma-Napoli

Ore 18,00 Bologna-Inter

Ore 20,45 Torino-Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 26

Inter 25

Atalanta 21

Roma 19

Lazio, Napoli, Cagliari 18

Fiorentina 15

Parma 13

Bologna, Verona 12

Torino 11

Milan, Udinese 10

Sassuolo, Lecce 9

Genoa 8

Brescia, Spal 7

Sampdoria 5





