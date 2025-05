RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SFIDA DIRETTA PER LA CHAMPIONS!

I risultati Serie A ci accompagnano attraverso le partite che sabato 10 maggio si giocano come ulteriori anticipi – dopo quello del venerdì – della 36^ giornata: tre turni al termine di un campionato straordinario, ancora del tutto aperto sia nella sua corsa allo scudetto (dovremo aspettare per un altro capitolo) che in quella per la Champions League e le coppe europee e ancora le retrocessioni, visto che al momento l’unico verdetto aritmetico è quello del Monza in Serie B dopo tre stagioni. Oggi i risultati Serie A propongono Lazio Juventus: una sfida diretta fondamentale per entrambe, appaiate a 63 punti insieme alla Roma, con i bianconeri già reduci dal pareggio di Bologna.

Una Juventus che, guidata da Igor Tudor ex della partita, non può davvero sbagliare per non perdere anche l’obiettivo minimo: rimanere fuori dalla prossima Champions League sarebbe un guaio soprattutto economico, al netto di quello che succederà poi al Mondiale per Club, mentre tutto sommato la Lazio avrebbe fatto anche più del suo dovere o di quelle che erano le aspettative. Chi vince è sicuro del quarto posto in classifica? No, perché le distanze sono talmente minime che nelle prossime due giornate potrebbe ancora succedere di tutto; per il momento comunque vediamo cosa porteranno in dote questi risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PAURA AL CASTELLANI

Se nei risultati Serie A la corsa alla Champions League è entusiasmante e ci regala una sfida diretta infuocata, lo stesso si può dire della lotta per evitare la retrocessione: l’Empoli non vince da inizio dicembre, ma adesso può sfruttare una bella occasione data dal calendario perché al Castellani arriva il Parma, che non si è ancora messo al sicuro avendo perso in casa contro il Como e dunque trovandosi a +6 sul terzultimo posto, occupato dal Venezia. Per i ducali è quasi fatta e vincere oggi archivierebbe la pratica, l’Empoli invece deve fare la corsa sul Lecce che è distante solo tre punti (oltre che sul Venezia) ma arrivando a -4 dallo stesso Parma potrebbe mettere ulteriore pressione.

Anche in questo caso per conoscere davvero l’esito di questa lotta dovremo aspettare le altre partite: solo marginalmente è interessato il Cagliari, che avendo sbancato il Verona ha ottenuto 6 punti di vantaggio sui salentini e affronta la trasferta di Como con tanta fiducia e senza avere l’acqua alla gola, anche Davide Nicola in ogni caso non si può dire ancora del tutto tranquillo. Vedremo, perché tra poco i risultati Serie A diventeranno protagonisti di questo sabato e a noi non rimane altro da fare che affidarci ai 90 minuti che stiamo per vivere su ciascun campo.

RISULTATI SERIE A: ANTICIPI 36^ GIORNATA

Ore 15:00 Como Cagliari

Ore 18:00 Lazio Juventus

Ore 20:45 Empoli Parma

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 77

Inter 74

Atalanta 68

Juventus, Roma, Lazio 63

Bologna 62

Fiorentina 59

Milan 57

Como 45

Torino, Udinese 44

Genoa 39

Cagliari 33

Verona, Parma 32

Lecce 27

Venezia 26

Empoli 25

Monza 15