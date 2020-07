Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei match della 31^ giornata

Entriamo nel vivo della 31^ giornata del primo campionato italiano: dopo i gustosi anticipi occorsi solo ieri sera, ecco che sarà oggi, mercoledi 8 luglio la giornata clou per i risultati della Serie A. Sono infatti parecchi gli incontri che ci terranno compagni anche oggi: per la precisione il calendario ufficiale ce ne offre sei, mentre sono previsti già due posticipi per la giornata di domani, pure imperdibili. Andiamo subito a vedere dunque quali sono i risultati di serie A, anzi i match che ci attenderanno oggi, per la 31^ giornata di campionato. Calendario alla mano vediamo che oggi si scenderà in campo non prima delle ore 19.30 quando al Franchi avrà inizio la sfida tra Fiorentina e Cagliari: alla stessa ora ma al Marassi invece assisteremo all’incontro tra Genoa e Napoli. Si tornerà infine in campo in questo mercoledì sera alle ore 21.45: si accenderanno gli incontri Atalanta-Sampdoria a Bergamo e Bologna-Sassuolo al Dall’Ara e pure avranno inizio le sfide Roma-Parma all’Olimpico e Torino-Brescia all’Olimpico Grande Torino, dove i granata cercheranno il riscatto dopo il KO nel Derby.

RISULTATI SERIE A, SI CAMBIA GIA’ ORARIO?

Elencato le sfide oggi in programma per la 31^ giornata, ecco che di nuovo siamo di fronte a una serata densa di appuntamenti, in un calendario, deciso per la ripartenza del primo campionato, che ci pare fin troppo affollato. E che pure potrebbe essere di nuovo soggetto a modifiche. Nonostante le tante discussioni e le roventi polemiche occorse prima che la stagione 2020 del grande calcio ripartisse, su date, turni infrasettimanali e orari, ecco che la Lega, in unione con FIGC e associazioni di calciatori e tv stanno di nuovo discutendo di una nuova rivoluzione per quella che sarà la programmazione di questa estate, dedicata alla conclusione dei campionati nazionali. L’ipotesi sul tavolo è infatti quella di porre mano di nuovo agli orari in cui vengono disputate le partite della Serie A: le tv infatti stanno chiedendo che questi vengano anticipati di circa una mezz’oretta, per venir incontro alle richieste del pubblico, in difficoltà a seguire le sfide che iniziano dopo le 21.45 (e che dunque terminano ampiamente dopo le 23). Rispetto dunque agli orari a cui ora siamo abituati, si giocherebbe alle ore 17, alle ore 19.05 e alle ore 21.15 circa: orari che, pure venendo incontro alle esigenze di tutti sia pure a grandi linee, purtroppo non trovano al momento grande favore, in primis da parte di club e giocatori. Quel che è sicuro e che per ora non vi saranno a breve modifiche nel calendario del campionato, anche se non è da escludere che una rivoluzione possa occorre per i match della Serie A da questo fine settimana. In attesa di scoprire come potrebbe cambiare il campionato, non ci resta che metterci comodi e attendere i risultati della serie A che arriveranno oggi per la 31^ giornata.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Fiorentina-Cagliari

Ore 19.30 Genoa-Napoli

Ore 21.45 Atalanta-Sampdoria

Ore 21.45 Bologna-Sassuolo

Ore 21.45 Roma-Parma

Ore 21.45 Torino-Brescia

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 75

Lazio 68

Inter 64

Atalanta 63

Milan 49

Roma, Napoli 48

Verona 42

Bologna 41

Sassuolo 40

Cagliari, Parma 39

Fiorentina 34

Udinese 32

Torino 31

Sampdoria 29

Lecce 28

Genoa 27

Brescia 21

Spal 19



© RIPRODUZIONE RISERVATA