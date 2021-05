Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score dei match per la 34^ giornata

RISULTATI SERIE A: LE SFIDE DELLA 34^ GIORNATA

Dopo i primi gustosi anticipi occorsi solo ieri, ecco che sono di nuovo riflettori puntati sui risultati della Serie A, per gli incontri della 34^ giornata, in programma oggi, domenica 2 maggio 2021. Siamo dunque di nuovo in campo con i big del primo campionato, per una nuova intensa domenica, dove pure verranno messi in palio punti pesantissimi: dopo tutto mancano davvero pochi turni alla conclusione del campionato e già parecchi verdetti (dallo scudetto per l’Inter, fino a qualificazione alla Coppe e retrocessone) potrebbero arrivare già oggi.

Nell’attesa però vediamo quali saranno gli incontri previsti oggi. Calendario alla mano ecco che per la 34^ giornata il primo fischio d’inizio sarà già alle ore 12.30, quando all’Olimpico avrà luogo la sfida tra Lazio e Genoa: alle ore 15.00 spazio invece per gli incontri Bologna-Fiorentina, Napoli-Cagliari ma anche Sassuolo-Atalanta, dove a Dea si gioca il tutto per tutto e proverà ad ostacolare ancora una volta i sogni tricolore di Mister Conte. Nel calendario, ecco poi alle ore 18.00 la sfida tra Udinese e Juventus, mentre l’ultimo fischio d’inizio sarà alle ore 20.45 con l’incontro tra Sampdoria e Roma, tra le mura del Marassi.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO E LA CLASSIFICA

Presentando le sfide di questa domenica, tutta dedicata ai risultati della Serie A, abbiamo accennato all’importanza capitale dei tre punti che verranno messi in palio oggi. Classifica alla mano vediamo infatti che per la capolista Inter potrebbe essere già occasione di fare matematicamente suo il titolo italiano, mentre alle spalle dei nerazzurri è lotta infuocata tra Napoli, Milan e Juventus per un posto nella prossima Champions league, con la Lazio che di ritorno dalla superba vittoria ottenuta proprio contro il Diavolo, sta tentando l’exploit. Pure i verdetti che otterremo oggi saranno fondamentali per Sassuolo e Roma, in scontro diretto (ma a distanza) per un posto in Europa, come specialmente per il nodo retrocessione, dove ancora parecchi club non possono dirsi al sicuro: per i due fanalini di coda Crotone e Parma la Serie B è quasi una certezza, anche se nulla è stato ancora deciso (non dopo l’ultima vittoria degli squali). Ma per il terzo pass per la cadetteria sono oggi Benevento, Cagliari, Torino e Spezia a essere ancora coinvolti: nessuno si può dire al sicuro e oggi tutti dovranno dare il massimo. Ci attende una domenica per i risultati della Serie A davvero infuocata.

RISULTATI SERIE A

Ore 12:30 Lazio-Genoa

Ore 15:00 Bologna-Fiorentina

Ore 15:00 Napoli-Cagliari

Ore 15:00 Sassuolo-Atalanta

Ore 18:00 Udinese-Juventus

Ore 20:45 Sampdoria-Roma

CLASSIFICA SERIE A

Inter 82

Milan 69

Atalanta 68

Napoli, Juventus 66

Lazio 61

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria, Verona 42

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina, Spezia 34

Torino, Cagliari, Benevento 31

Parma 20

Crotone 18



