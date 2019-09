Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei match per la 5^ giornata

Dopo i primi brividi con gli anticipi che si sono svolti ieri, ecco che il primo campionato italiano torna sotto ai riflettori oggi mercoledì 25 settembre e siamo davvero in attesa dei risultati di Serie A che chiuderanno questa quinta giornata e primo turno infrasettimanale della stagione. Dopo quindi le sfide che hanno visto ieri in campo il Brescia di Balotelli e la Juventus di Sarri (oltre che Verona ed Udinese) anche oggi non mancheranno le big della stagione 2019-2020, anzi il programma è ben ricco di incontri di spessore. Da programma ufficiale infatti vediamo subito che per il primo match, e primo dei risultati di Serie A che otterremo oggi, il fischio d’inizio è già stato fissato per le ore 19,00 quando saranno in campo all’Olimpico Roma ed Atalanta. Sarà poi alle ore 21,00 il momento clou di questo mercoledi sera, con le sfide Fiorentina-Sampdoria all’Arechi e Genoa-Bologna di casa al Marassi, oltre a Inter-Lazio prevista a San Siro. Alla medesima ora avranno luogo anche Napoli-Cagliari, Parma-Sassuolo e Spal-Lecce.

RISULTATI SERIE A: LA CLASSIFICA

Benchè certo i primi risultati di Serie A che abbiamo ottenuto ieri abbiamo certo modificato la graduatoria, ecco che certo in vista di questa quinta giornata è bene prendere in esame la classifica del primo campionato italiano e come stanno le big della stagione. In questo senso oggi non vediamo l’ora di scoprire se l’Inter di Conte, dopo pure la vittoria nel Derby della Madonnina, saprà riconfermarsi in vetta anche dopo lo scontro di oggi con l’Atalanta. Punta poi sempre ai primi gradini della classifica di Serie A il Napoli di Ancelotti, che pure se la vedrà con il Cagliari questa sera e che dovrà anche guardarsi alle spalle dalla Roma di Fonseca. Da tenere d’occhio anche Atalanta e Lazio sempre in zona europa ma pure il Bologna di Mihajlovic, che rimane ben vicino alla top six vantando 7 punti a tabella e che oggi sarà in campo al Marassi con il Genoa. Pure però, controllando i primi risultati di Serie A ottenuti in questo scampolo di stagione, non sono pochi i club che cercano riscatto dai gradini più bassi, come il Milan di Giampaolo (impegnato domani nel posticipo col torino), la Sampdoria e pure la Fiorentina di Montella.

RISULTATI SERIE A

Ore 19:00 Roma-Atalanta

Ore 21:00 Fiorentina-Sampdoria

Ore 21:00 Genoa-Bologna

Ore 21:00 Inter-Lazio

Ore 21:00 Napoli-Cagliari

Ore 21:00 Parma-Sassuolo

Ore 21:00 Spal-Lecce

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 13

Inter 12

Napoli 9

Roma 8

Lazio, Atalanta, Bologna 7

Sassuolo, Cagliari, Torino, Brescia, Milan 6

Verona 5

Udinese, Genoa 4

Parma, Spal, Lecce, Sampdoria 3

Fiorentina 2



© RIPRODUZIONE RISERVATA