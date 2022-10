Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (11^ giornata)

RISULTATI SERIE A: OGGI I DUE POSTICIPI!

Con i risultati di Serie A arriviamo a parlare dei posticipi nella 11^ giornata: Cremonese Sampdoria si gioca alle ore 18:30, mentre alle ore 20:45 vivremo Sassuolo Verona. Naturalmente parliamo delle due partite in programma lunedì 24 ottobre, che concludono un turno ricco e intenso; sarà un giorno interessante ma anche molto delicato, perché in campo troviamo le tre squadre che occupano le ultime tre posizioni della classifica e che dunque hanno un disperato bisogno di vincere (tra le altre cose, Cremonese e Sampdoria non lo hanno ancora fatto in questa stagione).

L’altra formazione impegnata, il Sassuolo, non sta comunque facendo benissimo anche se con una vittoria si porterebbe al nono posto, dunque idealmente in corsa per il pass in Conference League ma comunque staccata dalle prime sette. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà tra poche ore in questo lunedì dedicato ai risultati di Serie A; come sempre, mentre aspettiamo che le partite prendano il via, noi possiamo fare la nostra valutazione sui temi principali che possono emergere da questa serata, analizzando anche la classifica di Serie A per provare a scoprire quello che potrebbe succedere.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca dunque tra poco per i risultati di Serie A. Come detto allo Zini si incrociano le uniche due squadre a non aver mai vinto in questo campionato: la Cremonese ha un punto più della Sampdoria e al momento non fa troppa differenza, entrambe puntano idealmente la quota del Lecce che, in ogni caso, non andrebbero a riprendere oggi (e questo ci dice già qualcosa rispetto alle difficoltà di grigiorossi e blucerchiati). In particolar modo è ovviamente la Sampdoria a finire dietro la lavagna, per quelle che erano le attese; tutto sommato la Cremonese sta disputando una stagione qualitativamente buona, ma non riesce a far fruttare le sue prestazioni.

Il Sassuolo ha iniziato con il freno a mano tirato e ha subito qualche infortunio di troppo, è ancora in attesa di fare il salto di qualità ma di fatto si trova in una posizione attesa rispetto alla sua classifica; non così il Verona, che dopo tre stagioni davvero brillanti è tornato a soffrire molto e infatti ha già cambiato allenatore. Era successo anche l’anno scorso e poi Igor Tudor aveva spiccato il volo, adesso lo stesso viene chiesto a Salvatore Bocchetti che intanto è terzultimo in classifica. Vedremo allora cosa porteranno in dote i risultati di Serie A per questi interessanti posticipi della 11^ giornata…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 11^ GIORNATA

Ore 18:30 Cremonese Sampdoria

Ore 20:45 Sassuolo Verona

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 29

Milan 26

Lazio, Atalanta 24

Roma 22

Udinese, Inter 21

Juventus 19

Torino 14

Salernitana 13

Sassuolo 12

Empoli 11

Bologna, Fiorentina, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3











