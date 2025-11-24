Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano lunedì 24 novembre come posticipi della 12^ giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL PISA SFIORA IL COLPACCIO!

La dodicesima giornata di Serie A si chiude con un pareggio al 95’ tra Pisa e Sassuolo: Thorstvedt firma il gol del 2-2 che evita la sconfitta ai neroverdi. La partita era già sull’1-1 dopo pochi minuti, con il rigore di Nzola al 4’ e il sinistro spettacolare di Matic che aveva risposto subito. Al minuto 81 Meister aveva illuso il Pisa con un destro deviato da Muharemovic che beffa Muric, ma all’ultimo minuto Grosso trova il pari. Con questo risultato il Sassuolo sale a 17 punti, mentre il Pisa resta a 10. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SHOW DEL COMO A TORINO!

Il Como si conferma una splendida realtà del nostro calcio e continua a stupire. Nella sfida in casa del Torino arriva un pokerissimo firmato da Addai, doppietta, Ramon, Paz e Baturina. I padroni di casa l’aveva ripresa nel finale di prima frazione grazie al calcio di rigore siglato da Vlasic. Match che vede subito il Como comandare il gioco e creare pericoli dalle parti di Paleari. Jesus Rodriguez, azione personale, supera il diretto avversario e serve Addai che deve solo appoggiarla in rete. Nel finale di primo tempo Jesus Rodriguez rinvia sul suo braccio per il rigore Torino, Vlasic calcia e sigla. Nella seconda frazione c’è solo il Como. Ancora Addai trova il tiro vincente sul secondo assist di Jesus Rodriguez. Venti minuti dopo Ramon, su assist di Perrone, la chiude. Nel finale trovano gloria anche Nico Paz e Baturina. (agg. Umberto Tessier)

IN CAMPO A TORINO

Siamo al momento di Torino Como che apre quindi i risultati Serie A per questi due posticipi, ci concentriamo sui lariani che, come noto, sono tornati nel massimo campionato lo scorso anno (dopo un’attesa di 21 anni) e minacciano di rimanerci a lungo visto il progetto con grandi possibilità economiche e il buon lavoro finora svolto. Va ricordato che il primo Como in Serie A nella storia è quello del 1949, che rimase in questo campionato per tre anni prima di retrocedere; per rivedere i lariani al top abbiamo dovuto aspettare anche una discesa in Serie C, poi finalmente il grande ritorno avvenuto nel 1975.

In questo caso però una sola stagione, poi altre due tra il 1980 e il 1982 e finalmente ecco il Como capace di aprire un ciclo personale nella massima serie, con la promozione del 1984 e la nuova retrocessione avvenuta nel 1989, purtroppo sarebbe stata doppia con ritorno in Serie C1. Quela squadra centrò come miglior risultato il nono posto nel 1985-1986: dopo dieci giornate Roberto Clagluna fu sostituito da Rino Marchesi, non a caso pochi mesi dopo scelto dalla Juventus, come miglior realizzatore ci fu il compianto Stefano Borgonovo con 10 gol. Questo Como saprà fare meglio? Lo scopriremo con il tempo, intanto spazio ai risultati Serie A! (agg. di Claudio Franceschini)

DUE POSTICIPI INTRIGANTI!

Termina oggi la 12^ giornata del massimo campionato, con i risultati Serie A siamo allora arrivati a lunedì 24 novembre e le due partite che fungono da posticipi sono Torino Como, che si gioca alle ore 18:00, e Sassuolo Pisa in programma alle ore 20:45, dunque non abbiamo alcuna variazione nelle fasce orarie.

Anche per le quattro squadre coinvolte oggi è arrivato il momento di tornare in campo dopo la sosta per le nazionali: una pausa che forse non ha accolto troppo favorevolmente il Pisa, che infatti arriva dalla prima vittoria in campionato (attesa 34 anni) in una sorta di sfida diretta contro la Cremonese.

A dire il vero la classifica oggi dice altro, intanto Alberto Gilardino è finalmente riuscito a muovere la classifica e, anche in virtù dei sei pareggi raccolti in precedenza, oggi sarebbe salvo e va a caccia di conferme contro un Sassuolo che però sta avvicinando sempre più le posizioni europee.

Benissimo quindi Fabio Grosso, che aveva perso le prime due partite della stagione ma poi ha fatto 16 punti in 10 gare; un gran bel ritmo, due punti sotto quel Como che nei risultati Serie A viene sempre considerato come grande speranza per arrivare a prendersi la qualificazione alle coppe.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRA EUROPA E SALVEZZA

I risultati Serie A ci accompagnano quindi attraverso due posticipi che ammiccano a posizioni di classifica diverse. Non abbiamo citato il Torino, che ha gli stessi punti della Cremonese: chiaramente qui le premesse erano diverse e infatti la squadra granata non sta facendo benissimo, soprattutto fatica tantissimo a segnare e, anche se praticamente tutte le rivali che sono sotto in classifica – ad eccezione dell’Atalanta – hanno meno reti all’attivo, da un attacco che può contare su Duvan Zapata, Vlasic, Giovanni Simeone (che sta facendo bene) e Ché Adams qualificato ai Mondiali con la Scozia attenderemmo qualcosa in più.

Il Torino si testa contro il Como, che nelle ultime due giornate ha raccolto solo pareggi ma ha anche una sola vittoria nelle ultime quattro: i lariani hanno perso soltanto una volta, subiscono pochissime reti (seconda miglior difesa del campionato entrando nella 12^ giornata) ma per contro anche loro realizzano non troppo, dunque Cesc Fabregas ha sì tanti meriti per come il suo giovane Como si sta consolidando sempre più in alta classifica ma forse deve ancora trovare la giusta quadratura del cerchio, sempre che la squadra possa valere più dell’attuale settimana posizione che rimane comunque molto buona.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 12^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Torino Como 1-5 – 36′ Addai (C), 47′ Vlasic rig. (T), 51′ Addai (C), 70′ Ramon (C), 76′ Paz (C), 89′ Baturina (C)

RISULTATO FINALE Sassuolo Pisa 2-2 – 4′ Nzola (P), 6′ Matić (S), 80′ Meister (P), 90’+5 Thorstvedt (S)

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A