Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score dei posticipi, 13^ giornata

RISULTATI SERIE A, I POSTICIPI!

Si concluderà solo oggi lunedi 22 novembre 2021 la 13^ giornata del primo campionato italiano e dunque siamo davvero impazienti di scoprire gli ultimi risultati della Serie A che ci attenderanno questa sera. Dopo le grandi di scintille di ieri e in attesa di entrare nel vivo anche nel penultimo turno della fase a gironi delle competizioni UEFA, ecco che saranno ancora 4 club del primo campionato nazionale a farci compagnia: vediamo dunque subito quali sono le sfide che ci attendono.

Calendario alla mano ecco che oggi il primo fischio d’inizio sarà solo alle ore 18.30, quando al Bentegodi saranno riflettori puntati sull’incontro tra Verona e Empoli, match che pure si annuncia davvero equilibrato sulla carta. Solo alle ore 20.45 si chiude il quadro dei risultati della serie A per la 13^ giornata con la sfida tra Torino e Udinese: i granata di Juric puntano all’impresa, dopo anche il deludente KO occorso con lo Spezia, appena prima della sosta per le nazionali.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: IL CONTESTO

Pur impazienti di dare la parola al campo in questo lunedi riservato ai risultati della Serie A, pure dobbiamo dare un miglior contesto anche alle sfide che ci faranno compagnia: sempre tenendo presente chiaramente la classifica del campionato. Alla vigilia di questo lunedi riservato per la 13^ giornata ecco che spiccava in graduatoria il duello ravvicinato proprio tra Verona e Empoli, a pari punti e fermi intorno alla top ten della graduatoria. Con un successo e un pareggio ottenuti entrambi prima dello stop per le nazionali, le squadre di Tudor ed Andrezzoli, punto a questa nuova finestra delle campionato per lanciare il deciso attacco alla zona più alta della classifica. Di fatto entrambi i club sono a pochissimo dalla zona UEFA della graduatoria (fatto i conti naturalmente con gli ultimi risultato del fine settimana) e chissà che il colpo di scena potrebbe oggi arrivare.

Pure è scontro diretto tra due club appaiati (e con 14 punti a testa) la sfida di questa sera tra Torino e Udinese: nonostante l’ultima sconfitta patita prima dello stop, i granata di Juric resistono al 13^ gradino, e sperano oggi di poter riprendersi, sfruttando anche il fattore campo, fin qui decisivo. La squadra torinese non avrà vita facile però con i friulani: nonostante il passo falso con l’Inter prima della sosta, i bianconeri hanno dimostrato di aver ottime chance di fare molto bene in stagione e di poter tranquillamente scalare la graduatoria verso piazzamenti migliori. Staremo a vedere.

RISULTATI SERIE A

Ore 18.30 Verona-Empoli

Ore 20.45 Torino-Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 32

Inter 28

Atalanta 25

Roma 22

Lazio, Juventus, Fiorentina 21

Bologna 18

Verona, Empoli 16

Sassuolo, Venezia 15

Torino, Udinese 14

Sampdoria 12

Spezia 11

Genoa 9

Cagliari, Salernitana 7



