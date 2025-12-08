Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite di lunedì 8 dicembre, che sono i posticipi della 14^ giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: TRE POSTICIPI INTRIGANTI!

Sfruttando la festività odierna, i risultati Serie A propongono tre posticipi molto intriganti lunedì 8 dicembre, validi naturalmente per la 14^ giornata: si comincia alle ore 15:00 con Pisa Parma, molto delicata, poi alle ore 18:00 avremo Udinese Genoa per poi chiudere con il match delle ore 20:45 che sarà Torino Milan.

Risultati serie A, classifica/ Diretta gol live score: il Napoli torna in testa! (7 dicembre 2025)

Tre partite di tipo diverso, che vedono coinvolte alcune delle squadre che hanno giocato gli ottavi di Coppa Italia: al Bluenergy Stadium è sfida tra due eliminate come Udinese e Genoa, che hanno perso rispettivamente contro Juventus e Atalanta senza destare una straordinaria impressione, sia pure con delle giustificazioni.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tris del Verona! Diretta gol live score (14^ giornata, oggi 6 dicembre 2025)

La Coppa Italia in questo momento viene percepita come una competizione secondaria, soprattutto con la formula attuale; in più il Genoa ha il principale focus sulla corsa alla salvezza e infatti Daniele De Rossi ha aperto a un ampio turnover per affrontare la partita di Bergamo, che ha perso 4-0.

Adesso il Grifone si tuffa nuovamente nei risultati Serie A e dovrà certamente stare molto attento, perché l’Udinese è una squadra che ha già dimostrato di poter battere anche le big e ha una classifica che le permette di giocare a mente sgombra, vedremo allora quello che succederà sul terreno di gioco.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: all'Olimpico decide Neres! (30 novembre 2025)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DIAVOLO PER LA FUGA

Ovviamente il tema di grande interesse che riguarda i risultati Serie A di oggi è la presenza del Milan: i rossoneri sono tornati al primo posto in classifica grazie alla vittoria di misura contro la Lazio, Massimiliano Allegri dimostra una volta di più che in partite di un certo tipo è molto bravo nella gestione e infatti non a caso ha vinto tutte le sfide dirette, motivo per cui si trova in testa con un Milan che pure ha pareggiato contro Parma e Pisa e, giova sempre ricordarlo, all’esordio in questo campionato aveva addirittura perso in casa contro la Cremonese, ma poi ha saputo riprendersi e aprire ad un progetto molto solido.

Di fronte c’è un Torino che al contrario sembra aver smarrito la via: sconfitto dal Como con goleada casalinga e dal Lecce in maniera beffarda, il club granata ha una classifica che potrebbe cominciare a preoccupare anche perché in zona retrocessione alcune avversarie stanno iniziando a muoversi, Marco Baroni potrebbe non concludere la stagione se il tenore dei risultati Serie A del Torino dovesse rimanere questo ma d’altro canto oggi c’è anche la possibilità di vivere una giornata come quella che ha permesso ai granata di battere Roma e Napoli, staremo a vedere…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 14^ GIORNATA

Ore 15:00 Pisa Parma

Ore 18:00 Udinese Genoa

Ore 20:45 Torino Milan

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A