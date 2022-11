Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (14^ giornata)

RISULTATI SERIE A: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A chiudono oggi, giovedì 10 novembre, il programma della 14^ giornata: le partite che mancano all’appello sono due, si partirà alle ore 18:30 con Verona Juventus e poi si andrà alle ore 20:45 con Lazio Monza. Sfide dunque importanti, perché sono coinvolte due squadre che lottano per un posto nella prossima Champions League (al momento lo scudetto sembra lontano, ma ovviamente mai dire mai soprattutto nell’anno dei Mondiali autunnali) contro due che invece devono guardare alla salvezza, ma che almeno nella prima parte della stagione hanno avuto rendimenti decisamente differenti.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol livescore: l'Inter dilaga, Toro e viola ok

Scopriremo tutto tra poco, quando per i risultati di Serie A si inizierà a giocare; ovviamente sarà anche interessante capire in che modo verrà modificata la classifica di Serie A, ricordando che appunto dopo questo turno avremo quello del fine settimana e poi sarà il tempo di fermarsi per un mese. Intanto possiamo dire che Lazio, Juventus e Monza arrivano da vittorie e vogliono chiudere al meglio la prima parte del campionato, mentre il Verona sta attraversando una grave crisi e ha un necessario bisogno di vittoria, a prescindere dall’avversario che incrocia i tre punti a Salvatore Bocchetti servono davvero come il pane.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: il Milan scivola a -8!

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

La nostra carrellata con i risultati di Serie A è dunque arrivata al giovedì, giorno dedicato ai due posticipi. Ci arriva benissimo la Lazio: i biancocelesti erano in una grande striscia positiva ma poi avevano lasciato per strada 3 punti importanti perdendo a sorpresa contro la Salernitana, allo stadio Olimpico. Il derby ha per ora rimesso a posto le cose: vincere la stracittadina naturalmente porta una grande carica di entusiasmo, ancora meglio naturalmente se il successo arriva in una partita equilibrata e per un episodio che possiamo anche considerare fortunato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Lazio si prende il derby! Diretta gol live score

Dunque ora la Lazio, che nel frattempo – come la Juventus – ha scoperto il nome della sua avversaria nel prossimo impegno europeo (ma se ne riparlerà a febbraio) è entrata nella 14^ giornata con il terzo posto in classifica ritrovato, tornando ad agganciare l’Atalanta; il principale obiettivo della squadra di Maurizio Sarri è quello di prendersi la qualificazione in Champions League che nel 2020 era riuscita al suo predecessore Simone Inzaghi. La partita contro un Monza rilanciatosi domenica è importante ma anche favorevole secondo il pronostico, non ci resta dunque che scoprire cosa ci porteranno in dote i risultati di Serie A tra poche ore…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 14^ GIORNATA

ore 18:30 Verona Juventus

ore 20:45 Lazio Monza

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 38

Milan 30

Lazio, Atalanta 27

Roma 26

Juventus 25

Udinese 24

Fioentina, Torino 20

Salernitana 17

Bologna, Sassuolo 16

Empoli 14

Monza 13

Lecce 12

Spezia 9

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5











© RIPRODUZIONE RISERVATA