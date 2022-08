Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A che ci verranno consegnati lunedì 22 agosto chiudono la 2^ giornata di campionato: alle ore 18:30 saremo allo stadio Olimpico per Roma Cremonese, alle ore 20:45 ci sposteremo all’Allianz Stadium per vivere Sampdoria Juventus. Spiccano due dati rispetto a questi posticipi: la Sampdoria gioca per la seconda volta consecutiva in casa, mentre alla Juventus tocca un altro Monday Night dopo quello dell’esordio. Il calendario di Serie A è in definizione: con l’arrivo delle coppe europee, ma soprattutto del mese di settembre, si cambierà registro rispetto agli orari.

Intanto, quello che possiamo dire è che la classifica di Serie A ci presenta una situazione nella quale Napoli e Inter stanno già provando la fuga, con i partenopei macchina da gol (9 reti complessive) e i nerazzurri che dopo un avvio non troppo brillante si sono rifatti; il Milan campione d’Italia in carica insegue, ora vedremo se Roma e Juventus riusciranno a confermarsi a punteggio pieno creando un quartetto in testa. Tra poco per i risultati di Serie A si torna a giocare, andiamo subito a valutare i temi principali che potrebbero emergere dai posticipi della 2^ giornata.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco al fischio d’inizio di Roma Cremonese, primo dei due risultati di Serie A per i posticipi della 2^ giornata. I giallorossi domenica sera hanno ricevuto una notizia terribile: l’infortunio di Georginio Wijnaldum, che si è fratturato la tibia e presumibilmente rivedremo in campo nel 2023. Un colpo durissimo per José Mourinho, che comunque ha una rosa adatta a prendersi la vittoria questa sera, contro una Cremonese chiamata ad un’altra trasferta dopo quella beffarda di Firenze, e che ha tanta voglia di trovare i primi punti in Serie A dopo oltre 20 anni.

La Juventus di problemi ne ha altri, nel senso che Massimiliano Allegri in poche settimane ha perso parecchi pezzi: da Pogba a Szczesny passando per Di Maria e Bonucci, contando anche Federico Chiesa c’è mezza squadra titolare ai box. Per i bianconeri la trasferta sul campo della Sampdoria sarà tutt’altro che semplice: i blucerchiati sono feriti, hanno sicuramente perso qualcosa rispetto alla passata stagione ma restano una squadra insidiosa sul proprio terreno di gioco. Vedremo allora quello che succederà con i risultati di Serie A per la 2^ giornata, mettiamoci comodi e aspettiamo l’esito dei campi…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 2^ GIORNATA

ore 18:30 Roma Cremonese

ore 20:45 Sampdoria Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Inter 6

Milan, Atalanta, Fiorentina, Lazio, Torino 4

Juventus, Roma, Sassuolo, Spezia 3

Bologna, Empoli, Salernitana, Udinese, Verona 1

Cremonese, Sampdoria, Lecce, Monza 0











