Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (25^ giornata)

RISULTATI SERIE A: I DUE POSTICIPI!

I risultati di Serie A ci fanno compagnia ancora lunedì 6 marzo, con le due partite che concludono la 25^ giornata: alle ore 18:30 saremo al Mapei Stadium per Sassuolo Cremonese, alle ore 20:45 ci sposteremo all’Olimpico per Torino Bologna. Le big hanno giocato, così anche le squadre coinvolte nella corsa alla salvezza: resta appunto la Cremonese, che martedì scorso ha incredibilmente battuto la Roma cogliendo la prima vittoria in questo campionato, ed evitando di diventare in assoluto la squadra con la serie più lunga, riferita alla Serie A, di partite senza successi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: la Roma aggancia il Milan!

Questo chiaramente non significa che improvvisamente i grigiorossi siano diventati favoriti per restare nel massimo campionato, perché la situazione rimane particolarmente complessa; tuttavia la Cremonese ha battuto un colpo importante e ora, essendosi sbloccata, potrebbe dare vita a una seconda parte di stagione importante nella quale provare una grandiosa rimonta, come già accaduto ad altre squadre in epoca recente. Vedremo quello che ci racconteranno i risultati di Serie A per i posticipi della 25^ giornata, tra poco infatti torneremo in campo…

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan crolla a Firenze!

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Cresce l’attesa per i risultati di Serie A che ci consegneranno l’esito dei due posticipi del lunedì. In campo troviamo anche il Bologna, che sta facendo benissimo: i felsinei per il secondo anno consecutivo hanno battuto l’Inter al Dall’Ara e hanno conservato la loro ottava posizione in classifica, potendo sognare la qualificazione alla prossima Conference League. Soprattutto il Bologna sta facendo parlare di sé anche all’estero: viene elogiato il lavoro di Thiago Motta, allenatore che l’anno scorso ha brillantemente salvato lo Spezia e che adesso è accostato a panchine importanti, su tutte quella dell’Inter ma anche altre.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Juve a -10 dalla Champions! Diretta gol live score

Il Bologna rappresenta un’ottima isola felice, mentre il Torino appare in calo: i granata comunque stanno facendo il loro dovere, nel derby di martedì sera hanno sognato una vittoria che poi è evaporata così come la possibilità di pareggiare, in generale la squadra di Ivan Juric potrebbe forse spingersi più avanti ma paga una fragilità difensiva inusuale per le squadre dell’allenatore croato. Per quanto riguarda il Sassuolo, l’ultimo colpo a Lecce potrebbe averlo messo al sicuro in chiave salvezza ma Alessio Dionisi sa bene che l’asticella potrebbe ulteriormente alzarsi per questo gruppo neroverde.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 25^ GIORNATA

Ore 18:30 Sassuolo Cremonese

Ore 20:45 Torino Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 65

Inter 50

Lazio 48

Roma, Milan 47

Atalanta 42

Juventus (-15). Bologna 35

Udinese, Monza 32

Fiorentina, Torino 31

Empoli 28

Sassuolo, Lecce 27

Salernitana 25

Spezia 22

Verona 18

Cremonese, Sampdoria 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA