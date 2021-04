Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (26 aprile)

I risultati Serie A ci terranno compagnia anche oggi, lunedì 26 aprile 2021: sarà anzi un lunedì sera di lusso per il nostro campionato di Serie A 2020-2021, con due posticipi di notevole importanza per la lotta Champions League di Napoli, Lazio e Milan e per la lotta salvezza che coinvolge invece il Torino. Quattro squadre di grande blasone e storia, quattro club fra i più amati d’Italia e tutti con una posta in palio ancora molto importante nel torneo che si avvicina ormai alla sua conclusione, dunque queste premesse ci danno la garanzia che si tratterà di un lunedì sera imperdibile per tutti gli appassionati di calcio, forse anche meglio di quanto spesso succede al sabato oppure alla domenica sera e ancora più concentrato, dal momento che il primo di questi due posticipi avrà inizio alle ore 18.30 e di conseguenza le due partite che completeranno il quadro della classifica di Serie A dopo la 33^ giornata saranno davvero una consecutiva all’altra.

RISULTATI SERIE A: I POSTICIPI DI OGGI

Dopo questa doverosa premessa, andiamo a presentare più nel dettaglio il programma delle due partite che completeranno i risultati Serie A per la giornata numero 33 del massimo campionato, ormai davvero vicinissimo alla sua volata finale. Si comincerà alle ore 18.30 con Torino Napoli: i granata stanno vivendo un buon periodo di forma e cercano punti salvezza, ma il Napoli che giovedì sera ha travolto la Lazio con un clamoroso 5-2 appare lanciato nella volata per un posto nella prossima Champions League e di conseguenza i partenopei non vorranno di certo fermarsi sul più bello. La batosta subita nel capoluogo campano potrebbe invece pesare sui padroni di casa del posticipo delle ore 20.45 Lazio Milan. Per i biancocelesti ora è più complicato sognare di entrare fra le prime quattro, forse proprio la sfida con il Milan ci dirà se la Lazio è ancora in corsa – attenzione però anche ai rossoneri, che dopo la sconfitta casalinga contro il Sassuolo vedono in bilico un posto tra le prime quattro come mai prima in tutto il campionato.

RISULTATI SERIE A, 33^ GIORNATA

Ore 18.30

Torino Napoli

Ore 20.45

Lazio Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 79

Atalanta 68

Milan, Juventus 66

Napoli 63

Lazio 58

Roma 55

Sassuolo 52

Sampdoria 42

Verona 41

Udinese 39

Bologna 38

Genoa 36

Fiorentina 34

Spezia 33

Torino, Cagliari, Benevento 31

Parma 20

Crotone 18

