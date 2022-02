Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (26^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI CONCLUDE LA 26^ GIORNATA

I risultati di Serie A vivono i posticipi della 26^ giornata: lunedì 21 febbraio sono in programma Cagliari Napoli, alle ore 19:00, e Bologna Spezia alle ore 21:00. Il contesto, almeno in termini generali, è soprattutto quello della lotta per la salvezza ma con la presenza del Napoli, che alla Sardegna Arena può approfittare del pareggio del Milan a Salerno per agganciare i rossoneri, e continuare la loro corsa verso lo scudetto.

Risultati Serie A, classifica/ Inter sconfitta, Udinese e Lazio non si fanno male

Per il resto però si guarda alla parte bassa della classifica: chi ha la situazione più complicata è il Cagliari, al netto dei miglioramenti portati da Walter Mazzarri, ma certamente anche lo Spezia non può permettersi di dormire sugli allori e il Bologna è entrato in una spirale di risultati negativi che, se anche non l’hanno portato a rischiare nell’immediato, vanno certamente tenuti sotto controllo. Vedremo allora quello che succederà con i risultati di Serie A per questi posticipi della 26^ giornata, e come già detto faremo anche un’ideale riflessione sulla classifica del campionato.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Milan bloccato a Salerno! Live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si conclude la 26^ giornata per i risultati di Serie A: sotto i riflettori finisce inevitabilmente il Napoli, che giovedì ha pareggiato a Barcellona nell’andata del playoff di Europa League e ora si rilancia nella lotta per uno scudetto che è assolutamente alla portata. Il Milan ha sprecato la chance di confermare il vantaggio sui partenopei facendosi fermare dal fanalino di coda Salernitana, adesso dunque tocca alla banda di Luciano Spalletti che sa bene di poterci credere, soprattutto perché è partito sotto traccia ma poi ha subito stupito tutti con quella serie di vittorie all’inizio della stagione.

Risultati Serie A, classifica/ La Juventus riprende l'Atalanta all'ultimo secondo!

L’avversaria sarà un Cagliari che con il grande ex Mazzarri ha certamente cambiato passo, e si è sensibilmente avvicinato alla salvezza; gli isolani però devono ancora marciare se vogliono confermare la categoria, anche perché le rivali dirette hanno sicuramente armi a disposizione e non restano ferme. Lo Spezia da questo punto di vista è un esempio: vincendo al Dall’Ara, i liguri sorpasserebbero in classifica di Serie A il Bologna – che deve recuperare una partita, ma contro l’Inter – e questo sarebbe appunto un bel problema per la squadra di Sinisa Mihajlovic, che ha perso la brillantezza delle prime giornate di Serie A. Tra poco comunque si gioca, e si tratterà di lasciare che a parlare siano i campi…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 26^ GIORNATA

Ore 19:00 Cagliari Napoli

Ore 21:00 Bologna Spezia

CLASSIFICA SERIE A

Milan 56

Inter 54

Napoli 53

Juventus 47

Atalanta 44

Lazio 43

Fiorentina 42

Roma 41

Verona 37

Torino, Sassuolo 33

Empoli 31

Bologna 28

Spezia, Sampdoria 26

Udinese 25

Venezia 22

Cagliari 21

Genoa 16

Salernitana 14



© RIPRODUZIONE RISERVATA