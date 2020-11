Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (30 novembre)

I risultati Serie A saranno protagonisti anche oggi, lunedì 30 novembre 2020, perché sono in programma ben due posticipi della nona giornata del massimo campionato, quelli che coinvolgono le squadre che avevano giocato giovedì in Coppa Italia e dunque hanno avuto un giorno in più per preparare le partite di oggi. Andiamo per prima cosa ad evidenziare dunque quale sarà il programma di questo ricco lunedì con i risultati Serie A protagonisti: si partirà alle ore 18.30 con Torino Sampdoria, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Genoa Parma per chiudere la nona giornata. Dopo le emozioni dei giorni scorsi e il lancio di una prima possibile fuga da parte del Milan, oggi saranno protagoniste soprattutto le squadre che nella classifica di Serie A lottano per evitare la retrocessione: anche in questo caso dunque la posta in palio è elevata, perché ogni punto potrebbe essere fondamentale poi alla fine del campionato.

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SALVEZZA

Presentando allora i risultati Serie A verso i due posticipi di questa sera, possiamo annotare innanzitutto che Torino Sampdoria e Genoa Parma vedranno scendere in campo tre delle ultime quattro squadre in classifica (Torino, Genoa e Parma), ma pure la Sampdoria a quota 10 punti non può certo dirsi tranquilla e avrebbe grande bisogno di un risultato utile questa sera per invertire un trend che nelle ultime giornate è sicuramente negativo per i blucerchiati. D’altra parte il Torino non può sbagliare: i granata hanno fatto bene a San Siro ma non hanno preso punti, poi hanno vinto in Coppa Italia ma adesso sarebbe il caso di tornare a farlo anche in campionato. Ancora più delicata sarà Genoa Parma, che darà al Grifone l’occasione di cercare il sorpasso sugli emiliani per uscire dalla palude delle ultime tre posizioni, ma che per gli ospiti potrebbe essere l’occasione di un allungo se dovesse arrivare un colpaccio del Parma. Molte squadre saranno spettatrici interessate, a cominciare dal Crotone che in ogni caso stasera sarà purtroppo ancora più isolato sul fondo della classifica di Serie A.

RISULTATI SERIE A, 9^ GIORNATA

Ore 18.30

Torino Sampdoria

Ore 20.45

Genoa Torino

CLASSIFICA SERIE A

Milan 23

Inter, Sassuolo 18

Napoli (-1), Juventus, Roma 17

Verona 15

Atalanta, Lazio 14

Bologna 12

Cagliari 11

Sampdoria, Udinese, Spezia, Benevento 10

Fiorentina 8

Parma 6

Torino, Genoa 5

Crotone 2



