RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il sogno del Bologna! Diretta gol live score (oggi 22 aprile 2024)

RISULTATI SERIE A: IL SOGNO DEL BOLOGNA

In questo lunedì con tanti intrecci curiosi, ecco che i risultati Serie A ci offriranno anche la trasferta del Bologna all’Olimpico, per affrontare la Roma che con il suo cammino europeo ha fatto un “favore” (anche) alla squadra di Thiago Motta. Naturalmente non è merito solo dei giallorossi e altrettanto chiaramente il vantaggio non sarà solo per il Bologna, però è chiaro che le tre semifinaliste nelle Coppe europee – quindi anche Atalanta e Fiorentina – hanno avuto un peso speciale nel raggiungimento della certezza che l’Italia chiuderà il ranking stagionale Uefa nelle prime due posizioni, ricevendo quindi un posto extra per la prossima Champions League.

Video/ Torino Frosinone (0-0) highlights: i gialloblu sprecano troppo (21 aprile 2024, Serie A)

Il Bologna attualmente è quarto, per cui potrebbe anche non averne bisogno, però è chiaro che adesso il sogno di tornare a giocare la massima Coppa europea è ancora più vicino per i rossoblù emiliani, che potrebbero anche perdere una posizione, magari proprio in favore della Roma. D’altro canto, un eventuale colpaccio all’Olimpico varrebbe una serissima ipoteca: Il Bologna non va nelle Coppe dalla stagione 1999-2000, mentre l’unica partecipazione alla allora Coppa dei Campioni risale evidentemente al 1964-65. Insomma, la storia è ad un passo e magari anche grazie al “favore” della Roma… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ La Dea rischia ma vince! Diretta gol live score (oggi 21 aprile 2024)

SI PARTE DA ROMA BOLOGNA!

Un lunedì ricco come poche altre volte nella storia: l’attesa è grande per quanto succederà per i risultati Serie A stasera, lunedì 22 aprile 2024, perché la trentatreesima giornata del campionato di Serie A 2023-2024 ha nella coda i suoi appuntamenti più attesi, con il derby di Milano naturalmente in copertina, dal momento che l’Inter vuole vincere matematicamente lo scudetto della seconda stella proprio nella partita contro i cugini del Milan, che sono rimasti gli unici teorici inseguitori, ma dopo l’eliminazione dalla Europa League devono scongiurare il rischio di incassare un’altra cocente delusione.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Vittoria del Verona! Diretta gol live score (oggi sabato 20 aprile 2024)

Andando con ordine, il lunedì in compagnia dei risultati Serie A sarà molto intenso e stimolante fin dalle ore 18.30, quando avremo l’appuntamento certamente non banale con Roma Bologna, sfida caldissima per la qualificazione alla prossima Champions League, soprattutto adesso che abbiamo la certezza di mandare cinque squadre, anche grazie alla semifinale di Europa League raggiunta proprio dalla Roma vincendo due volte contro il Milan. I giallorossi vogliono continuare questo periodo eccellente, ma naturalmente di fronte ci sarà un Bologna più fresco e ad un passo da un traguardo che ad inizio stagione sarebbe stato inimmaginabile per i rossoblù di Thiago Motta.

RISULTATI SERIE A: UN DERBY DI MILANO STORICO?

Naturalmente però la partita che potrebbe scrivere una pagina di storia sarà alle ore 20.45, quando a San Siro per i risultati Serie A potremo seguire il derby Milan Inter. La possibilità di vincere matematicamente lo scudetto contro i cugini, per di più un titolo speciale perché varrebbe la seconda stella, anima naturalmente le speranze dei tifosi dell’Inter, che diventeranno realtà in caso di vittoria – e sarebbe il sesto successo consecutivo in un derby, a rendere ancora più speciale una serata che per tutti questi motivi potrebbe davvero entrare nella storia.

In casa Milan invece valgono le motivazioni opposte: evitare di vedere la festa dei cugini, per di più in un Meazza quasi tutto rossonero con il Diavolo infatti padrone di casa; spezzare la serie maledetta nei derby; tornare a sorridere dopo l’eliminazione dalla Europa League che ha sancito per il Milan una stagione da “zero titoli”; ufficializzare la partecipazione alla prossima Champions League, anche se questo ormai è davvero un puro dettaglio formale, perché naturalmente è impossibile che il Milan esca dalle prime cinque. I pensieri stasera saranno per un altro traguardo…

RISULTATI SERIE A, POSTICIPI 33^ GIORNATA

Ore 18.30 Roma Bologna

Ore 20.45 Milan Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter 83

Milan 69

Juventus 64

Bologna 59

Roma 55

Atalanta 54

Lazio 52

Napoli 49

Fiorentina 47

Torino 46

Monza 43

Genoa 39

Lecce 35

Cagliari 32

Verona, Empoli 31

Udinese, Frosinone 28

Sassuolo 26

Salernitana 15











© RIPRODUZIONE RISERVATA