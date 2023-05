Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: in campo a Udine ed Empoli!

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI AL VIA!

Siamo finalmente arrivati al via dei due posticipi per i risultati di Serie A. La 33^ giornata sta per concludersi: il Bologna è abbondantemente salvo e continua a correre, nel girone di ritorno i felsinei hanno vinto 6 delle 13 partite giocate pareggiandone quattro, dunque i punti raccolti sono stati 22 e il bilancio è già quasi identico a quello dell’intero girone di andata (23 punti). Thiago Motta ha preso in mano il Bologna il 12 settembre, con la squadra che aveva raccolto 6 punti in altrettante partite: ne ha fatti 39 in 26 giornate, viaggiando a 1,5 esatti per gara.

Non sarebbe cambiato tantissimo dal punto di vista della classifica, ma certamente con l’arrivo dell’italo-brasiliano la squadra rossoblu ha davvero preso fiducia e adesso ha la grande possibilità di superare quota 50 punti, sognando eventualmente (come già detto) una qualificazione alle coppe europee. Per il momento vedremo se contro l’Empoli arriverà la vittoria numero 13, e per di più con Marko Arnautovic che da gennaio ha giocato 41 minuti nelle 16 giornate disponibili: mettiamoci comodi e lasciamo che a parlare sia il terreno di gioco perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, per i risultati di Serie A si comincia a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL CALO DELL’EMPOLI

Nell’affrontare il tema riguardante i risultati di Serie A abbiamo accennato al calo dell’Empoli: una squadra che si riteneva salva è improvvisamente a rischio retrocessione, con appena 5 punti di vantaggio su Spezia e Verona entrando nella 33^ giornata. La crescita dell’Hellas ha cambiato lo scenario nella lotta per la permanenza in Serie A, ma chiaramente l’Empoli ci ha messo del suo: basti pensare che la squadra allenata da Paolo Zanetti ha vinto solo una delle ultime 13 partite e cioè nell’interno girone di ritorno (1-0 casalingo contro il Lecce) e finora nella seconda metà di campionato ha messo insieme la miseria di 7 punti.

Nello specifico ha quattro partite consecutive tra febbraio e marzo e cadendo anche nelle ultime tre, arrivando così a sette sconfitte nelle ultime 9. Nel girone di andata l’Empoli aveva chiuso vincendo a San Siro contro l’Inter: 25 i punti ottenuti con 6 vittorie e 7 pareggi, soprattutto 17 gol segnati: nel girone di ritorno ne sono arrivati appena 9 (comunque mancano 6 partite), appena uno e peraltro inutile nelle ultime quattro uscite. L’Empoli rischia grosso, anche se le sconfitte di Verona e Spezia hanno certamente avvicinato la salvezza: attenzione però a non tirare troppo la corda, l’obiettivo non è ancora stato raggiunto… (agg. di Claudio Franceschini)

TORNA IN CAMPO IL NAPOLI!

La coda dei risultati di Serie A per il turno infrasettimanale, che come noto riguarda la 33^ giornata, è giovedì 4 maggio: avremo qui due partite, che sono Empoli Bologna e Udinese Napoli, due posticipi che avranno il loro calcio d’inizio alle ore 20:45. Torna in campo e si prepara alla festa il Napoli: domenica scorsa era tutto pronto per l’aritmetica dello scudetto, ma incredibilmente la Salernitana ha rovinato i piani alla dominante capolista che, così, è stata costretta a rinviare di una settimana i festeggiamenti. Una pura formalità, così come per l’Udinese che, avversaria di questa sera, è già ampiamente salva e tranquilla.

Così come il Bologna, che eventualmente potrebbe esplorare la possibilità di andare in Europa qualora la Juventus dovesse essere penalizzata: diciamo allora che nei risultati di Serie A i felsinei hanno quantomeno il compito di provarci anche per sublimare una bellissima stagione, mentre chi rischia davvero tanto è un Empoli che ha perso il passo, è vicino alla zona calda della classifica di Serie A e potrebbe davvero ritrovarsi invischiato in una lotta per la salvezza che pensava di aver abbandonato tempo fa. Non resta che aspettare per scoprire cosa ci diranno i campi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: i posticipi della 33^ giornata chiudono un turno infrasettimanale che è stato interessante anche perché ha lanciato cinque squadre (tutte in campo ieri) verso le semifinali nelle coppe europee, con l’ovvio e scontato highlight di quella di Champions League che sarà il derby di Milano ma altre tre nostre rappresentanti (Juventus, Roma e Fiorentina) che ci fanno sognare la possibilità di sollevare ben tre trofei, come accadeva negli anni Novanta quando l’Italia dominava in campo internazionale.

Se però, come giusto che sia, parliamo dei risultati di Serie A in senso stretto, l’attenzione va rivolta al Napoli che sublima un campionato nel quale non ha mai davvero avuto avversarie, ha imposto un passo straordinario – potrebbe ancora chiudere con 97 punti – e aspetta solo il momento giusto per fare festa. Come detto, l’Udinese ha meno motivazioni di quante potesse averne la Salernitana domenica scorsa: i friulani, dall’alto dei loro 42 punti, sono abbondantemente salvi e, al netto della possibilità di raggiungere quota 50, non hanno più obiettivi concreti da inseguire.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 33^ GIORNATA

Ore 20:45 Empoli Bologna

Ore 20:45 Udinese Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 79

Lazio 64

Juventus 63

Inter 60

Atalanta, Milan, Roma 58

Fiorentina 46

Monza, Bologna, Torino 45

Sassuolo 43

Udinese 42

Salernitana 35

Empoli 32

Lecce 31

Spezia, Verona 27

Cremonese 21

Sampdoria 17











