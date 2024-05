RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il grande calo del Napoli, diretta gol live score (oggi lunedì 6 maggio 2024)

RISULTATI SERIE A: IL CALO DEL NAPOLI

Davvero impietoso il confronto tra il Napoli di questa stagione e quello dominante dello scudetto, che possiamo fare a margine dei risultati di Serie A: tra l’altro, possiamo sfruttare oggi la partita contro l’Udinese, perché proprio il pareggio alla Dacia Arena aveva consegnato ai partenopei, il 4 maggio 2023 e dunque quasi esattamente un anno fa, la matematica del tricolore con cinque giornate di anticipo. Quel Napoli, dopo 34 giornate, aveva 83 punti in classifica; erano70 i gol realizzati a fronte di 23 subiti, la squadra di Luciano Spalletti avrebbe chiuso con miglior attacco e miglior difesa del campionato, come detto un dominio senza la minima discussione e 16 punti di vantaggio sulla Lazio seconda.

Un anno dopo gli azzurri si trovano a quota 50 punti, dunque la bellezza di 33 in meno, con 52 gol all’attivo e 43 al passivo: sono incredibilmente peggiorate tutte le cifre, certamente in pochi (soprattutto dopo l’addio di Spalletti) si aspettavano che il Napoli riuscisse a fare il bis scudetto ma erano anche parecchi quelli che pensavano, o quantomeno speravano, che la squadra avrebbe lottato in maniera molto più concreta. Così non è stato: il Napoli a oggi rischierebbe di trovarsi anche fuori dalla Conference League, questa è una delle peggiori difese del titolo di sempre e adesso, come già detto, tutta l’attenzione è rivolta alla prossima stagione per risalire subito la corrente. (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI DEL LUNEDÌ!

Tornano a farci compagnia i risultati di Serie A, con le partite di lunedì 6 maggio: si conclude oggi la 35^ giornata con i due posticipi che saranno Salernitana Atalanta, alle ore 18:00, e Udinese Napoli che si giocherà invece alle ore 20:45. Sono in particolare due le squadre che vanno a caccia di punti: l’Atalanta che continua a inseguire la qualificazione alla prossima Champions League, deve ancora recuperare la partita contro la Fiorentina (potrebbe farlo molto tardi) e può rendere leggendaria questa stagione, intanto virtualmente potrebbe anche essere davanti alla Roma con molte chance di successo in più.

Abbiamo poi l’Udinese, chiamata alla vittoria per salvarsi: scottati da come è finita contro i giallorossi, con il gol incassato all’ultimo secondo nella prosecuzione, i friulani si ritrovano in zona retrocessione e non possono più sbagliare, questa sera potranno eventualmente sfruttare le scarse motivazioni di un Napoli che tecnicamente non lotta per grandi traguardi. Vedremo allora cosa succederà sui due campi, ma prima che i risultati di Serie A arrivino a fornire il loro esito dobbiamo provare a fare qualche ulteriore valutazione sul contesto con il quale si entra in questo appassionante lunedì sera che chiude la 35^ giornata.

RISULTATI SERIE A: DUE CAMPANE DELUSE

Per due squadre che devono vincere, i risultati di Serie A ne propongono altre due che stanno solo aspettando che la stagione si concluda. Certo: il Napoli ha ancora in ballo una potenziale qualificazione in Europa League, ma non ci è troppo vicino e comunque non può che essere deluso da come sono andate le cose, perché l’anno scorso di questi tempi festeggiava lo scudetto al termine di una cavalcata trionfale mentre un anno dopo si trova ancora nella situazione di dover scegliere il prossimo allenatore, perderà pezzi pregiati e soprattutto dovrà risalire la corrente dopo una stagione decisamente anonima e piena di difficoltà.

La Salernitana invece è aritmeticamente retrocessa in Serie B con il ko di Frosinone: si aspettava solo l’ufficialità di un verdetto che era chiaro da tempo, dopo tre anni gli amaranto torneranno a giocare in cadetteria e purtroppo bisogna dire che la Salernitana non ha mai avuto la possibilità di salvarsi, ha vinto appena due partite (perdendone 23) e si è immediatamente staccata dal resto del gruppo. La società campana è già al lavoro per provare a risalire la corrente, sperando che stavolta non passino più di vent’anni come era successo in precedenza. Ora, noi ci accomodiamo perché i risultati di Serie A stano arrivando a impreziosire il lunedì sera.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 35^ GIORNATA

Ore 18:00 Salernitana Atalanta

Ore 20:45 Udinese Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 89

Milan 70

Juventus 65

Bologna 63

Roma 59

Atalanta 57

Lazio 55

Fiorentina, Napoli 50

Torino 46

Monza 44

Genoa 42

Lecce 36

Cagliari 32

Frosinone, Verona, Empoli 31

Udinese 29

Sassuolo 26

Salernitana 15











