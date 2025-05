RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: DUE POSTICIPI MOLTO SIGNIFICATIVI

Per far calare il sipario sulla trentaseiesima giornata mancano ancora due partite, quindi oggi 12 maggio 2025 sarà un lunedì molto significativo per quanto riguarda i risultati Serie A, anche perché le quattro squadre che attendiamo in campo nelle prossime ore hanno ancora obiettivi fondamentali da raggiungere nella classifica di Serie A, che siano la salvezza oppure la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, o comunque di una Coppa europea.

Alle ore 18.30 si partirà già molto forte con Venezia Fiorentina, che in laguna metterà di fronte obiettivi opposti: i padroni di casa veneti hanno bisogno di un risultato di prestigio per ravvivare le proprie ambizioni di salvezza dopo il pareggio a Torino nella scorsa giornata. Il Venezia dunque è impegnato per la sopravvivenza, potrebbe approfittare delle fatiche della Fiorentina, che d’altronde dal canto suo deve provare a sfruttare questo turno potenzialmente favorevole per provare a risalire posizioni nella zona europea.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: LA GRANDE SERATA DI BERGAMO

Appuntamento ancora più affascinante alle ore 20.45 con Atalanta Roma, che sarà la chiusura davvero di lusso per i risultati Serie A della terzultima giornata del campionato. L’Atalanta ha rafforzato la sua terza posizione in classifica con la netta vittoria a Monza di otto giorni fa, la grande sfida di stasera contro la Roma potrebbe quindi essere per la Dea l’ultimo vero ostacolo da superare prima di essere certi della qualificazione in Champions League, traguardo ormai quasi abituale sotto la guida di Gian Piero Gasperini, ma che è sempre straordinario per l’Atalanta.

Lo stesso obiettivo è nel mirino della Roma di Claudio Ranieri e sarebbe straordinario anche per i giallorossi, in questo caso perché la Roma ancora a metà dicembre era addirittura dodicesima, mentre nell’anno solare 2025 sta marciando a ritmi trionfali, fino alla vittoria contro la Fiorentina nella scorsa giornata che ha sancito definitivamente la legittimità delle ambizioni da Champions League per la Roma. Ecco perché sarà un lunedì davvero meraviglioso per i risultati Serie A…

RISULTATI SERIE A, 36^ GIORNATA

ore 18.30 Venezia Fiorentina

ore 20.45 Atalanta Roma

