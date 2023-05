RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il futuro di Roma e Juventus, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: IL FUTURO

Come abbiamo già detto, il lunedì dedicato ai risultati di Serie A porta in dote anche qualche analisi circa il futuro di Roma e Juventus. José Mourinho e Massimiliano Allegri resteranno sulle rispettive panchine? Difficile dirlo al momento: tutto porterebbe a pensare che la risposta sia positiva, in realtà lo Special One ci ha già abituati ad addii emozionali e a sensazione (dal Porto e dall’Inter) e chiaramente, anche se è ormai legatissimo alla piazza giallorossa, per restare chiederà garanzie circa la competitività di una squadra che potrebbe essere in Champions League nella prossima stagione, e dunque andrà rinforzata a dovere, con più elementi rispetto a questa annata in cui ha comunque centrato la finale di Europa League.

Per quanto riguarda Allegri, al momento in casa Juventus c’è grande incertezza: l’alto ingaggio percepito dal livornese rende difficile un esonero, più possibile che le strade si separino in maniera consensuale trovando un accordo e, su questo, va detto che secondo le indiscrezioni Allegri aveva effettivamente rassegnato le dimissioni insieme a tutto il CdA bianconero, salvo poi vedersele respinte. Questo soprattutto porterebbe a pensare che effettivamente la Juventus possa avere un allenatore nuovo il prossimo anno: resta da capire chi, si continua a vociferare sul possibile ritorno di Antonio Conte ma piace molto anche Gian Piero Gasperini, i progetti sarebbero ovviamente diversi… (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO ROMA E JUVENTUS!

La coda dei risultati di Serie A per la 36^ giornata arriva lunedì 22 maggio: vivremo oggi le ultime due partite del terzultimo turno, nello specifico si tratta di Roma Salernitana (ore 18:30) e Empoli Juventus (ore 20:45). In campo giallorossi e bianconeri che sono stati impegnati nel ritorno delle semifinali di Europa League, e dunque posticipano il loro impegno di campionato; le avversarie sono due squadre che sono state coinvolte nella corsa alla salvezza ma che hanno raggiunto l’obiettivo, e dunque possono giocare a mente libera e senza l’assillo del risultato a ogni costo.

Diverso invece il contesto per Roma e Juventus, che devono ancora centrare la loro qualificazione alla prossima Champions League: purtroppo non possiamo ancora fare calcoli precisi perché, come sappiamo, sta per arrivare la decisione circa la penalizzazione della Juventus che potrebbe chiaramente cambiare le carte in tavola su tutta la lotta per le posizioni che qualificano in Europa. Per il momento quindi possiamo riferirci ai temi del campo: aspettando che per i risultati di Serie A si torni a giocare facciamo qualche valutazione circa le due partite che ci attendono questo lunedì.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo vicini ai due posticipi dei risultati di Serie A: in vetrina finiscono inevitabilmente Roma e Juventus, che nella classifica del campionato sono separate da 10 punti. La Roma tecnicamente non può più raggiungere la Juventus, ma come detto potrebbe comunque finirle davanti; José Mourinho ha disputato un’altra grande stagione alla guida della squadra giallorossa, ora però si aprono le domande sul suo futuro perché non è detto che lo Special One resti nella capitale per un altro anno, e dunque in questo caso la Roma sarebbe costretta a ripartire con l’ennesimo progetto tecnico.

Anche la Juventus si trova ad un bivio: la dirigenza non ha mai messo in discussione Massimiliano Allegri parlando di un progetto quadriennale che è arrivato soltanto a metà, è chiaro però che certe valutazioni andranno fatte a bocce ferme e potrebbe esserci la volontà di separare le strade, così da riprendere la marcia in un altro modo. Intanto però bisognerà anche capire come questo campionato terminerà per le due squadre, e questo passa anche dai risultati di Serie A per la 36^ giornata: mettiamoci comodi e scopriamo come terminerà questo terzultimo turno di una appassionante stagione…

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 36^ GIORNATA

ore 18:30 Roma Salernitana

ore 20:45 Empoli Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 86

Juventus 69

Lazio 68

Inter 66

Milan 64

Atalanta 61

Roma 59

Monza 52

Fiorentina, Torino, Bologna 50

Udinese 46

Sassuolo 44

Empoli 39

Salernitana 38

Lecce 33

Spezia 31

Verona 30

Cremonese 24

Sampdoria 18











