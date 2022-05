Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi (37^ giornata)

RISULTATI SERIE A: I DUE POSTICIPI!

Gli ultimi due risultati di Serie A per la 37^ giornata arriveranno dai posticipi che si giocano lunedì 16 maggio: alle ore 18:30 saremo a Marassi per Sampdoria Fiorentina, alle ore 20:45 ci sposteremo all’Allianz Stadium per vivere Juventus Lazio. Due partite che possono ancora regalarci emozioni, e che comunque sono importanti per la classifica: certo le due squadre che giocano in casa sono ormai sostanzialmente tranquille, ma quelle in trasferta invece hanno la volata finale per l’Europa League, con un possibile paracadute dato dalla Conference League che dipenderà però dalla finale europea della Roma.

Risultati Serie A, classifica/ L'Inter sbanca Cagliari e non molla la presa sul Milan

Avremo allora una serata intensa anche in questo lunedì nel contesto dei risultati di Serie A; sarà davvero interessante vedere quello che succederà, sicuramente Juventus Lazio è una partita che negli ultimi anni è stata molto importante per l’assegnazione dei trofei e presenterà il ritorno di Maurizio Sarri nello stadio in cui ha vinto l’ultimo scudetto della serie dei 9 bianconeri. A Marassi invece scopriremo se la Fiorentina saprà fare lo step decisivo verso l’Europa; aspettando che si giochi facciamo qualche considerazione sui temi principali che potrebbero emergere dai posticipi per i risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol: Roma bloccata sul pari! Live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Non sarà la lotta scudetto, ma anche questo lunedì sera dedicato ai risultati di Serie A è intrigante: Sarri come detto torna all’Allianz Stadium, e proprio qui potrebbe prendersi una bella rivincita sulla squadra che ha deciso di esonerarlo dopo una sola stagione nonostante la vittoria dello scudetto e la finale di Coppa Italia. Adesso giustamente il tecnico toscano guarda al presente, che deve essere quello di confermare la sua Lazio in Europa: con Simone Inzaghi i biancocelesti sono tornati una potenza del calcio italiano, era chiaro che il cambio di allenatore (e quasi totalmente di idea di calcio) avrebbe portato qualche scossa di assestamento ma tutto sommato i 62 punti che finora Sarri ha raccolto si possono considerare un traguardo positivo, con la possibilità di migliorarlo e, appunto, riportare la squadra in Europa League.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Tonali doma la fatal Verona, il Milan torna davanti!

Questo è anche l’obiettivo della Fiorentina, che con Vincenzo Italiano ha fatto un grande salto di qualità rispetto alla passata stagione: adesso però servirà il passo in più per evitare che un campionato comunque positivo si trasformi in un rammarico – si pensi per esempio alle tre sconfitte consecutive nelle ultime settimane – quindi tornare a giocare le coppe in ambito Uefa sarebbe sicuramente un bel trampolino di lancio in vista della prossima stagione, anche per dare ulteriore lustro alla piazza di Firenze e alla Fiorentina come ambita meta per gli eventuali acquisti.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 37^ GIORNATA

ore 18:30 Sampdoria Fiorentina

ore 20:45 Juventus Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 83

Inter 81

Napoli 76

Juventus 69

Lazio 62

Roma 60

Fiorentina, Atalanta 59

Verona 52

Torino, Sassuolo 50

Udinese 44

Bologna 43

Empoli 38

Spezia 36

Sampdoria 33

Salernitana 31

Cagliari 29

Genoa 28

Venezia 26











© RIPRODUZIONE RISERVATA