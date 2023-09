RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Verona, riscatto immediato? Diretta gol live score (lunedì 18 settembre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER IL RISCATTO

Nei risultati di Serie A per questi posticipi della quarta giornata torna a giocare anche il Verona: l’Hellas è chiamato a riscattare la dura sconfitta di Reggio Emilia, una partita in cui ha subito il ritorno di Domenico Berardi che, lasciato fuori dal Sassuolo per il tira e molla con la Juventus, è rientrato sul terreno di gioco e ha segnato una doppietta. il Sassuolo aveva sempre perso, il Verona sempre vinto: è finita nella maniera meno pronosticabile, e adesso appunto la squadra di Marco Baroni vuole immediatamente tornare a pregustare il successo ospitando il Bologna allo stadio Bentegodi.

Un Verona che è diventato una solida realtà nei risultati di Serie A grazie all’ottimo lavoro svolto da Ivan Juric e Igor Tudor, senza dimenticarsi che la promozione l’aveva timbrata Fabio Pecchia; poi l’Hellas è andato in crisi nella passata stagione, sembrava fatta per la retrocessione ma l’arrivo di Marco Zaffaroni ha portato in dote una incredibile striscia di risultati, fino al playout vinto contro lo Spezia. Riuscirà il Verona a restare in Serie A una stagione di più? Chiaramente lo scopriremo strada facendo, intanto vedremo come andrà contro il Bologna… (agg. di Claudio Franceschini)

I DUE POSTICIPI!

I due posticipi per i risultati di Serie A si giocano lunedì 18 ottobre: si conclude dunque la quarta giornata del massimo campionato, e possiamo subito ricordare che le partite cui assisteremo saranno Salernitana Torino, in programma alle ore 18:30, e Verona Bologna alle ore 20:45, dunque anche gli orari sono quelli classici. Un campionato di Serie A che è appena cominciato, e che dunque non può ancora fornirci indicazioni troppo precise; certamente il Verona ha rappresentato una bella sorpresa vincendo le prime due partite, ma poi ha perso sul campo del Sassuolo.

Le altre tre squadre che giocano questa sera per i risultati di Serie A sono più attardate: diciamo che Bologna e Torino per il momento si stanno confermando sui livelli visti lo scorso anno ma è ancora troppo presto per giudicare – appunto – la Salernitana ha fermato la Roma alla prima giornata (rischiando anche di vincere) ma poi ha fatto qualche passo indietro, segno che la condizione è ancora da trovare per tutti. Tra poco per i risultati di Serie A si gioca, scopriremo quello che succederà sui campi…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca poco a questi due posticipi che chiudono i risultati di Serie A per la quarta giornata: Bologna e Torino sono due squadre che l’anno scorso si sono parecchio avvicinate alla lotta per l’Europa League, tra vicende e costruzioni di rosa diverse ma comunque lo status di “guastafeste”, perché ormai sono realtà che in certi contesti possono battagliare con le big sulla singola partita e comunque si sono attestate a metà classifica in maniera costante. Le altre due invece si giocheranno la salvezza, almeno indicativamente: miracolosa quella del Verona lo scorso anno.

L’Hellas, passato attraverso il playout, ha di fatto replicato quello che era riuscito alla Salernitana nella stagione precedente; adesso entrambe sanno che confermarsi sarà difficile e davvero non sappiamo se veneti e campani saranno ancora protagonisti nei risultati di Serie A la prossima stagione. Certamente del Verona possiamo dire che abbia trovato un bel filotto di partecipazioni al massimo campionato, ma allungare questa striscia sarà tutt’altro che scontato e dunque vedremo intanto quello che succederà stasera.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 4^ GIORNATA

Ore 18:30 Salernitana Torino

Ore 20:45 Verona Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Inter 12

Juventus 10

Milan 9

Lecce 8

Napoli, Frosinone, Fiorentina 7

Atalanta, Verona 6

Bologna, Torino, Genoa, Roma, Monza 4

Lazio, Udinese, Sassuolo 3

Cagliari, Salernitana 2

Empoli 0











