Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score dei posticipi della nona giornata, che si conclude giovedì 30 ottobre.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: RETI BIANCHE ALLA CETILAR ARENA

Dopo il successo contro la Juventus, la Lazio rallenta la propria corsa pareggiando 0-0 a Pisa nel posticipo della nona giornata di Serie A. La squadra di Maurizio Sarri fatica a trovare sbocchi contro un avversario ben organizzato e si porta a 12 punti in classifica. All’Arena Garibaldi, il primo tempo regala occasioni da entrambe le parti: Touré spreca una palla d’oro per i toscani, mentre Semper è protagonista respingendo due tentativi di Isaksen e deviando sul palo un sinistro di Basic. Nella ripresa le emozioni non mancano: Provedel salva la Lazio su una pericolosa incornata di Moreo, poi ancora Touré sfiora il bersaglio con un colpo di testa che finisce di poco a lato. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VITTORIA DEL SASSUOLO!

Si è da poco concluso il secondo tempo della partita cominciata alle ore 18:30 e questo ci permette ora di aggiornare i risultati Serie A in merito al turno infrasettimanale valevole per la nona giornata di campionato. In Sardegna il Sassuolo vince fuori casa per 2 a 1 contro il Cagliari grazie alle reti di Laurienté e Pinamonti. Inutile il gol ad accorciare di Sebastiano Esposito e rossoblu che restano a quota nove mentre i neroverdi salgono a tredici punti. A completare il turno ci penseranno poi Pisa e Lazio che si affronteranno a partire dalle ore 20:45. (aggiornameno di Alessandro Rinoldi)

VIA IN SARDEGNA!

È tutto apparecchiato per vivere anche la terza e ultima puntata dei risultati Serie A, incentrata sul turno infrasettimanale con tanti argomenti che potremmo trattare. Uno di questi riguarda certamente la Lazio, perché sui destini dei biancocelesti si è detto davvero tanto: il blocco del calciomercato, le dichiarazioni di Maurizio Sarri, gli infortuni e le squalifiche che ad un certo punto hanno decimato il centrocampo, ma tutto sommato la Lazio ha sempre fatto il suo e, perso il derby anche con un po’ di sfortuna, ha saputo riprendere la marcia e la vittoria contro la Juventus ha in qualche modo ripagato del ko contro la Roma.

Certamente non del tutto, ma comunque Sarri sta facendo quello che gli era chiesto: tenere in linea di galleggiamento una squadra che in estate non ha potuto operare in estate, ma che da gennaio in avanti potrebbe fare un salto di qualità visto che Claudio Lotito avrebbe promesso qualche acquisto. Lo vedremo, intanto sul campo del Pisa la Lazio cerca conferme e un’altra vittoria che migliorerebbe ancor più la classifica; prima però per i risultati Serie A siamo alla Unipol Domus con Cagliari Sassuolo, dunque accomodiamoci perché finalmente si può dare il via alla serata! (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO I POSTICIPI!

Si conclude il turno infrasettimanale: i risultati Serie A arrivano allora, giovedì 30 ottobre, alla terza e ultima tappa di questa intensa nona giornata, con le due partite che sono Cagliari Sassuolo (ore 18:30) e Pisa Lazio (ore 20:45) a tenerci compagnia per dirci anche come cambierà la classifica del campionato.

Abbiamo visto le big nei giorni scorsi, ma anche le gare di questa sera sono comunque importanti: ad esempio all’Arena Garibaldi il Pisa va ancora alla ricerca della prima vittoria in campionato (e che nella massima serie manca da 34 anni) ma intanto ha dato grandi segnali a San Siro contro il Milan, sfiorando il successo.

Sua avversaria sarà però la Lazio, e questo potrebbe rappresentare un problema: i biancocelesti appaiono decisamente in ripresa e lo hanno dimostrato con la loro vittoria contro la Juventus, andando a migliorare una situazione che, tutto considerato, è già abbastanza positiva anche se non straordinaria.

Vedremo, anche alla Unipol Domus si gioca una partita che potrebbe dirci molto sulla questione salvezza; è sicuramente una buona occasione per il Cagliari che attualmente sarebbe salvo, ma nei risultati Serie A del turno infrasettimanale cerca una vittoria sul Sassuolo che sarebbe molto preziosa.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PER LA SALVEZZA

Può sempre essere molto particolare il turno infrasettimanale, i risultati Serie A propongono spesso squadre con turnover e questo genera esiti non proprio attesi, dunque anche per questa sera bisognerà vedere quello che succederà sui campi e il focus in particolare è sulla corsa alla salvezza, viste le squadre che sono impegnate. Quella messa peggio per il momento è ancora il Pisa, che come detto non ha mai vinto ma in certi casi è stato anche sfortunato; contro la Lazio di Maurizio Sarri potrebbe arrivare il primo colpo ma, ripetiamo, i biancocelesti stanno bene anche se in trasferta faticano sempre un po’ di più.

Si è fermato il Sassuolo che è stato battuto dalla Roma, sconfitta che ci poteva stare a patto che poi nelle sfide dirette i neroverdi facciano il loro; diciamo che contro il Cagliari è un’occasione anche per la squadra emiliana, entrambe infatti hanno la possibilità di allontanare ancor più la zona retrocessione della classifica e mettere un po’ di fieno in cascina per quando servirà maggiormente. In questo contesto dei risultati Serie A si inserisce poi la Lazio che punta all’Europa, sarà molto difficile ma trovando continuità e con l’aiuto di qualche avversaria si potrebbe anche fare, per ora comunque è presto parlarne.

RISULTATI SERIE A: POSTICIPI 9^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Cagliari Sassuolo 1-2 – 54′ Laurienté (S); 65′ Pinamonti (S); 73′ Se. Esposito (C)

RISULTATO FINALE Pisa Lazio 0-0

