Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei posticipi della 33^giornata

Si riaccendono i riflettori sul primo campionato nazionale: oggi, giovedì 16 luglio 2020 infatti si arriverà a giusta conclusione della 33^ giornata e siamo davvero impazienti di vivere una nuova serata dedicata ai risultati della Serie A. Protagonisti però questa sera saranno solo due match, posticipi di questo intensissimo 33^ turno, che ha dunque già visto in questi giorni verdetti e sorprese interessantissime. Ma quel che più ci interessa ora è vedere quali saranno i risultati della serie A che otterremo questa sera, dai due posticipi messi in programma. Ricordiamo dunque che da calendario ufficiale, oggi i nostri beniamini del primo campionato nazionale saranno in campo già alle ore 19.30 all’Olimpico, per la sfida tra Torino e Genoa: alle ore 21.45 si chiuderà il cerchio al Paolo Mazza, con la sfida tra Spal e Inter, cui Conte è chiamato a mettere a segno una vittoria convincente, specie dopo l’ottimo risultato rimediato pochi giorni fa con il Torino.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO

In attesa di dare la parola al campo per questa grandissima serata dedicata ai risultati della Serie A, ci pare opportuno dare un piccolo contesto ai due posticipi che ci allieteranno e che dunque chiuderanno la 33^ giornata di campionato. Ecco infatti che in vista della sfida tra Torino e Genoa, non possiamo non citare la grande lotta salvezza che vede implicate proprio le due formazioni, quando ancora mancano circa 5 turni alla conclusione della stagione 2019-20. Classifica alla mano vediamo che alla vigilia di questa 33^ giornata i granata di Longo ancora stazionano fin troppo vicini alla zona rossa della graduatoria, con appena 34 punti messi a bilancio, e una certa urgenza di tornare a vincere, se non altro per chiudere una stagione disastrosa con maggior dignità. E’ poi ancora più a rischio il grifo di Nicola, fermo alla 17^ piazza e con solo 30 punti: se non altro però i rossoblu sono a tornati a vincere nella precedente giornata di campionato, ai danni della Spal. E’ invece match con club dagli obiettivi diversi quella che avrà luogo stasera sul tardi al Mazza tra Spal e Inter. Dopo tutto alla formazione di Di Biagio ben poco resta che salutare il primo campionato nazionale con un’emozione: la retrocessione degli estensi, ultimi in classifica, è certa. Rimane però da vedere che peso potrebbero avere stasera i tre punti per l’Inter di Conte: se per i nerazzurri lo scudetto pare alquanto complicato (a meno di una completa debacle della Juventus nel finale), pure è bollente lotta ora per chiudere il campionato al secondo gradino della classifica.

RISULTATI SERIE A

Ore 19.30 Torino-Genoa

Ore 21.45 Spal-Inter

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 77

Atalanta 70

Lazio 69

Inter 68

Roma 57

Napoli, Milan 53

Sassuolo 47

Verona 44

Bologna 43

Cagliari 41

Parma 40

Fiorentina 39

Sampdoria 38

Udinese 36

Torino 34

Genoa 30

Lecce 29

Brescia 21

Spal 19



