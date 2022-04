Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score dei recuperi (20^ giornata)

RISULTATI SERIE A: FINALMENTE I RECUPERI!

Finalmente i recuperi: mercoledì 27 aprile i risultati di Serie A riguarderanno le tre partite che erano originariamente in programma per la 20^ giornata del massimo campionato, e che poi non erano state disputate a causa della pandemia di Coronavirus che, sia pure su modalità differenti, aveva impedito ad alcune squadre di scendere in campo. Ci sono stati anche ricorsi per assegnare il 3-0 a tavolino, ma sono stati respinti: le tre partite che compongono i risultati di Serie A si giocano, e dunque la classifica del campionato aspetta di essere riscritta in modo quasi definitivo.

Quasi, perché Salernitana Venezia si giocherà settimana prossima avendo subito un ulteriore rinvio; intanto l’Inter potrebbe riprendersi il primo posto in classifica e questa volta, rispetto al Milan, sarebbe uno scenario a parità di partite che di fatto toglierebbe definitivamente il Napoli dalla corsa allo scudetto. In coda invece dovremo aspettare la caldissima sfida dell’Arechi, per ora dunque concentrazione sulla lotta alle posizioni europee con Fiorentina e Atalanta che si affrontano a distanza. Siamo pronti a lasciar parlare i campi per i risultati di Serie A….

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A per i recuperi della 20^ giornata sono naturalmente molto interessanti, almeno potenzialmente: inevitabile dire che l’Inter sia sotto gli occhi dei riflettori perché, dopo aver nettamente battuto la Roma del grande ex José Mourinho, ha confermato i 2 punti di ritardo dal Milan e dunque si è tenuta a distanza di sorpasso, un ribaltone che può avvenire questa sera sul campo di un Bologna già tranquillo (ore 20:15). Fiorentina Udinese (che apre il programma alle ore 18:00) e Atalanta Torino (ore 20:15) hanno contesti di partenza abbastanza simili.

Anche qui infatti abbiamo due squadre – in questo caso quelle ospiti – che hanno ben poco da chiedere ai risultati di Serie A in queste ultime giornate, mentre le due formazioni di casa vanno all’inseguimento di un posto in Europa League con la Fiorentina che può anche scavalcare la Roma in quinta posizione e mettere pressione alla Juventus addirittura per la Champions League (sarebbe un risultato epocale per Vincenzo Italiano) mentre l’Atalanta vuole lasciarsi definitivamente alle spalle la crisi ma ha bisogno di ridurre le distanze. Come sempre saranno i campi a fornire le loro risposte, e allora non resta che aspettare per scoprire come cambierà la classifica di Serie A dopo i recuperi della 20^ giornata…

RISULTATI SERIE A: RECUPERI 20^ GIORNATA

Ore 18:00 Fiorentina Udinese

Ore 20:15 Atalanta Torino

Ore 20:15 Bologna Inter

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72

Napoli 67

Juventus 63

Roma 58

Fiorentina, Lazio 56

Atalanta 54

Verona 49

Sassuolo 46

Torino 43

Udinese 40

Bologna 39

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 30

Cagliari 28

Salernitana, Genoa 25

Venezia 22











