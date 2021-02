RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Cagliari per il riscatto, diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: CAGLIARI IN CERCA DI RISCATTO

Colpisce la nostra attenzione Cagliari Atalanta tra le partite che caratterizzeranno oggi i risultati Serie A. La crisi dei rossoblù sardi infatti è sempre più profonda e sono di conseguenza impietosi i numeri in classifica del Cagliari di Eusebio Di Francesco, che non vince da inizio novembre e infatti ad oggi si trova in zona retrocessione, lontanissimo da quelle che erano le ambizioni piuttosto agguerrite di inizio campionato. Un dato è particolarmente inquietante: -16 punti conquistati rispetto allo scorso anno nelle prime ventuno giornate di Serie A. Il Cagliari di conseguenza avrebbe estremo bisogno di invertire la tendenza, ma per i sardi non sarà facile riuscirci oggi pomeriggio contro l’Atalanta. I nerazzurri di Gian Piero Gasperini per di più sono a loro volta animati da una sete di riscatto, perché hanno cominciato il girone di ritorno raccogliendo un solo punto nelle prime due partite: ovviamente la situazione della Dea non è nemmeno paragonabile a quella del Cagliari, ma se l’Atalanta vuole inseguire un posto nella prossima Champions League ha necessità a sua volta di ritornovare la vittoria… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI INIZIA CON ROMA-UDINESE

I risultati Serie A saranno naturalmente protagonisti anche oggi, domenica 14 febbraio 2021, giorno di San Valentino che ci porterà per la precisione cinque partite della ventiduesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Dopo i quattro anticipi che sono già andati in scena tra venerdì sera e ieri, ci aspetta comunque una domenica molto interessante in tutte le fasce della classifica di Serie A, dalla lotta scudetto a quella per l’Europa fino naturalmente a chi combatte per la salvezza.

Andiamo allora a scoprire più nel dettaglio che cosa ci attende nelle prossime ore per i risultati Serie A di questa ventiduesima giornata: si comincierà con il lunch match delle ore 12.30 che sarà Roma Udinese, seguita alle ore 15.00 da Cagliari Atalanta e Sampdoria Fiorentina, poi il primo posticipo sarà alle ore 18.00 Crotone Sassuolo ed infine il piatto forte sarà alle ore 20.45 Inter Lazio, senza dimenticare che per completare questo turno di Serie A bisognerà attendere lunedì sera, quando si giocherà l’ultimo posticipo Verona Parma.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: IL BIG-MATCH

Nella nostra panoramica sui risultati Serie A per la ventiduesima giornata, sembra doveroso adesso spendere qualche parola in più sulla grande sfida di questa sera allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro, cioè naturalmente Inter Lazio. I nerazzurri di Antonio Conte sono appena stati eliminati dalla Coppa Italia, ma in campionato arrivano da un eccellente periodo, confermato anche dalla vittoria a Firenze della scorsa giornata, con la ritrovata solidità difensiva (zero gol subiti nelle ultime quattro giornate di Serie A) e un Nicolò Barella sempre più mattatore della scena. L’Inter dunque vuole continuare a marciare a ritmi altissimi verso il sogno scudetto, che è ormai l’unico obiettivo stagionale rimasto ai nerazzurri, ma attenzione alla Lazio di Simone Inzaghi, che sta vivendo un ottimo momento di forma e con la vittoria di domenica scorsa contro il Cagliari è tornata in zona Champions League, dal momento che aveva agganciato al quarto posto i cugini della Roma. Il cammino è ancora lungo, ma la Lazio si è messa le difficoltà alle spalle e vorrà confermare pure a Milano di essere in forma…

RISULTATI SERIE A, 22^ GIORNATA

Ore 12.30

Roma Udinese

Ore 15.00

Cagliari Atalanta

Sampdoria Fiorentina

Ore 18.00

Crotone Sassuolo

Ore 20.45

Inter Lazio

CLASSIFICA SERIE A

Milan 49

Inter 47

Juventus 42

Napoli, Roma, Lazio 40

Atalanta 37

Sassuolo 31

Verona 30

Sampdoria 27

Genoa 25

Spezia, Udinese, Bologna, Benevento 24

Fiorentina 22

Torino 17

Cagliari 15

Parma 13

Crotone 12



