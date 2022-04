Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score della 32^ giornata (10 aprile)

RISULTATI SERIE A: SI INIZIA CON GENOA LAZIO

Pronti a vivere la domenica con i risultati di Serie A: il 10 aprile prosegue la 32^ giornata del massimo campionato di calcio, che si concluderà con il Monday Night Bologna Sampdoria e che intanto ci presenterà per oggi sei partite. Scopriamole nel dettaglio: si parte alle ore 12:30 con Genoa Lazio e poi vivremo alle ore 15:00 Napoli Fiorentina, Sassuolo Atalanta e Venezia Genoa. Alle ore 18:00 il primo posticipo sarà Roma Salernitana, mentre la chiusura di questa domenica dedicata ai risultati di Serie A arriverà alle ore 20:45 con Torino Milan. Ha già giocato l’Inter, ora tocca a Milan e Napoli.

Con la Juventus tagliata fuori dalla sconfitta di domenica scorsa, sono rimaste queste tre squadre a giocarsi lo scudetto e la situazione è fantastica, perché il pareggio dei rossoneri contro il Bologna ha permesso al Napoli di portarsi ad un solo punto, con l’Inter che proprio contro i felsinei deve recuperare una partita a questo punto parecchio importante. Naturalmente si gioca anche per altri contesti di classifica, e dunque sarà davvero interessante scoprire come andranno le cose sui vari campi; mentre aspettiamo che la domenica dei risultati di Serie A prenda il via, proviamo quindi a fare un focus su quelli che potrebbero essere i temi principali in uscita da questo turno di campionato, che ci sta sempre più avvicinando alla conclusione del torneo.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Serie A naturalmente occhi fissi sulla sfida scudetto: il Milan si presenta alla 32^ giornata come capolista ed è ospite del Torino, che giusto nell’ultimo turno ha ritrovato la sensazione della vittoria battendo la Salernitana all’Arechi, con quello che incredibilmente è stato il primo rigore a favore in tutto il campionato. Il Napoli invece è al Diego Armando Maradona, contro una Fiorentina che continua a inseguire l’Europa: sfida tosta e che nel corso degli ultimi anni ha anche regalato parecchie emozioni, i viola possono sicuramente fare lo scherzetto ai partenopei che però nell’ultima giornata hanno vinto di autorità a Bergamo, facendo un passo avanti forse decisivo quantomeno nella consapevolezza di poter davvero mettere le mani sul tricolore.

Inevitabilmente queste due partite saranno le più osservate, ma poi non bisognerà spostare lo sguardo dalla Roma che va a caccia del quarto posto che significherebbe Champions League, dalla Lazio che almeno in Europa League ci vuole arrivare e dalle squadre che sono coinvolte nella corsa per non retrocedere, tra cui quel Genoa che ha conosciuto la prima sconfitta dell’era Blessin. Si tratta quindi di scoprire cosa succederà tra poco, quando finalmente per i risultati di Serie A si comincerà a giocare.

RISULTATI SERIE A: 32^ GIORNATA

Ore 12:30 Genoa Lazio

Ore 15:00 Napoli Fiorentina

Ore 15:00 Sassuolo Atalanta

Ore 15:00 Venezia Genoa

Ore 18:00 Roma Salernitana

Ore 20:45 Torino Milan

CLASSIFICA SERIE A

Milan 67

Napoli, Inter* 66

Juventus 62

Roma 54

Lazio 52

Atalanta* 51

Fiorentina* 50

Verona 45

Sassuolo 43

Torino* 38

Bologna*, Empoli 34

Udinese**, Spezia 33

Sampdoria 29

Cagliari 25

Genoa, Venezia* 22

Salernitana** 16











