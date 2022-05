Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score della 35^ giornata (1 maggio)

RISULTATI SERIE A: SI PARTE CON JUVENTUS VENEZIA

L’appuntamento con i risultati di Serie A per domenica 1 maggio, proseguimento della 35^ giornata che si concluderà con il Monday Night, è di quelli importantissimi e forse anche decisivi: si parte con Juventus Venezia alle ore 12:30, ma dopo il lunch match gli orari da tenere d’occhio saranno le 15:00 quando andrà in scena Milan Fiorentina (insieme a Empoli Torino) e le ore 18:00 con Udinese Inter, mentre il programma di domenica 1 maggio dedicato ai risultati di Serie A si concluderà alle ore 20:45 con il tradizionale match serale, che questa volta sarà all’Olimpico con Roma Bologna.

Milan e Inter si giocano lo scudetto, ma dopo i recuperi del mercoledì la situazione è cambiata: i rossoneri avevano piazzato una zampata importantissima a Roma battendo la Lazio all’ultimo respiro, questo evidentemente ha messo pressione ai nerazzurri che finalmente – dopo quattro mesi – hanno giocato a Bologna ma, anche a causa del clamoroso errore di Ionut Radu, hanno perso. Così ora la classifica di Serie A vede il Milan al primo posto, e stavolta a parità di partite: segno inequivocabile del fatto che Stefano Pioli è diventato padrone del suo destino, e allora ci sarà da battere la ex Fiorentina mentre Simone Inzaghi deve prendere 3 punti a Udine e continuare a sperare.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Naturalmente il programma dei risultati di Serie A contempla altri scenari interessanti: la Juventus, anche grazie al fatto che le rivali hanno rallentato in massa, ha ormai un piede nella prossima Champions League ma vuole naturalmente chiudere i conti quanto prima (lo farà in caso di vittoria e mancato successo della Roma, che a questo punto spera nell’Europa League) per poi concentrarsi sulla finale di Coppa Italia, unica occasione per continuare la striscia di almeno un trofeo all’anno che prosegue dal 2012. La corsa alla appena citata Europa League è entusiasmante.

Non solo la Roma ma anche una Fiorentina che gioca sul campo della capolista e deve riscattare due incredibili sconfitte consecutive, arrivate proprio nel momento in cui si pensava che i viola fossero in rampa di lancio per assaltare il quinto posto. Avremo poi un Venezia che, ospite della Juventus, si è trovato ultimo in classifica e aspetta la partita di giovedì (a Salerno) come una finale di Champions League, ma naturalmente rischia che la situazione precipiti ulteriormente. L’unica partita che di fatto non ha interessi di classifica è Empoli Torino, tra due squadre salve con largo anticipo e tranquille; tuttavia sarà interessante scoprire come Ivan Juric e Aurelio Andreazzoli chiuderanno il loro campionato, in termini di punti e posizione di classifica.

RISULTATI SERIE A: 35^ GIORNATA

Ore 12:30 Juventus Venezia

Ore 15:00 Empoli Torino

Ore 15:00 Milan Fiorentina

Ore 18:00 Udinese Inter

Ore 20:45 Roma Bologna

CLASSIFICA SERIE A

Milan 74

Inter 72

Napoli 70

Juventus 66

Lazio 59

Roma 58

Fiorentina 56

Atalanta 55

Verona 52

Sassuolo 46

Torino 44

Udinese 43

Bologna 42

Empoli 37

Spezia 33

Sampdoria 33

Cagliari 28

Salernitana*, Genoa 25

Venezia* 22











