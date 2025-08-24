Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite che si giocano domenica 24 agosto per la prima giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PRIME DUE GARE AL VIA!

Si comincia, con i risultati Serie A è tempo di emozionarci con le prime due partite della domenica e poi a seguire le due della serata. Grande attesa per il ritorno del Pisa, che come detto aspettava questo momento dal 1991: l’ultima volta i nerazzurri avevano aperto con due vittorie e un pareggio senza subire gol, ma non era bastato questo straripante inizio per evitare la retrocessione. L’Atalanta dal canto suo ha il timore che con Ivan Juric possa arrivare un ridimensionamento rispetto agli anni favolosi di Gian Piero Gasperini; il posto della Dea potrebbe allora prenderlo il Como, per tutto quanto abbiamo già detto, in primo piano c’è anche la Juventus.

L’’ultimo scudetto della Vecchia Signora è datato 2020, da queste parti hanno atteso anche nove stagioni (1986-1995 e 2003-2012, anche se qui bisognerebbe parlare dei titoli revocati) ma è chiaro che una società come quella bianconera abbia l’obbligo di lottare per il tricolore senza se e senza ma, come del resto Igor Tudor, che ben conosce l’ambiente, ha già prontamente sottolineato. Siamo solo all’inizio del percorso e certamente nel corso della stagione non mancheranno le sorprese, per adesso mettiamoci comodi lasciando che a parlare siano i campi perché finalmente per i risultati Serie A si gioca! (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRE QUATTRO PARTITE!

Domenica 24 agosto i risultati Serie A sono ancora protagonisti con quattro partite valide, naturalmente, per la prima giornata: diciamo subito che alle ore 18:30 sono in programma Cagliari Fiorentina e Como Lazio, mentre alle ore 21:00 sarà il turno di Atalanta Pisa e Juventus Parma, piatto ricco anche oggi.

Scopriremo l’esordio di ulteriori otto squadre, anche se a dire il vero alcune si sono già rivelate in Coppa Italia e la Fiorentina ha giocato, per l’ennesima volta, l’andata del playoff di Conference League; l’attesa è soprattutto per Atalanta, Juventus e Lazio che come i viola esploreranno la lotta alle posizione europee.

Questo almeno sulla carta: sappiamo bene che l’anno scorso i biancocelesti ne sono rimasti esclusi, e nonostante il ritorno di Maurizio Sarri potrebbe incidere non poco il blocco al calciomercato in entrata, dunque tanti punti di domanda sulla squadra della capitale.

La Juventus invece, dopo il tira e molla di fine primavera, ha deciso di confermare Igor Tudor e questo è sicuramente un bel segnale di continuità; l’esordio contro il Parma – affidato alla curiosità Carlos Cuesta – non è una novità ma questi risultati Serie A aprono il fianco a un campionato nuovissimo, e dunque sarà interessante valutare cosa succederà sui campi.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: COSA ASPETTARSI OGGI?

Siamo in attesa di scoprire gli esiti dei risultati Serie A per questa domenica: tra le osservate speciali non possiamo non citare l’Atalanta, che dopo nove stagioni in cui la Dea è diventata una big anche in Europa (con tanto di vittoria in Europa League) ha salutato Gian Piero Gasperini e, in maniera anche sorprendente, ha scelto Ivan Juric come nuovo allenatore. Tatticamente e come principi è una soluzione di continuità che ci può stare, ma il tecnico croato nelle sue ultime esperienze (Roma e Southampton) ha fatto decisamente male, e dunque è in particolar modo lui a finire sotto l’occhio dei riflettori nei risultati Serie A.

Tanto più che l’esordio in campionato arriva contro una squadra attesissima come il Pisa, tornato nella massima serie dopo 34 anni: i toscani, orfani di Pippo Inzaghi, si sono affidati ad Alberto Gilardino che con il Genoa non aveva demeritato, ma l’anno scorso è stato esonerato a favore di Patrick Vieira che poi ha fatto molto bene. A Bergamo insomma si va a caccia di riscatto, poi da citare il Como di Cesc Fabregas che, a proposito di aspettative e pressioni, sa che dopo una campagna acquisti di un certo tenore e tanti proclami dovrà lottare concretamente per l’Europa, il punto è capire se il campo confermerà questa fame di crescita esponenziale…

RISULTATI SERIE A: 1^ GIORNATA

Ore 18:30 Cagliari Fiorentina

Ore 18:30 Como Lazio

Ore 20:45 Atalanta Pisa

Ore 20:45 Juventus Parma

