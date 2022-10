Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON INTER SALERNITANA!

Domenica 16 ottobre si apre un nuovo capitolo relativo ai risultati di Serie A: siamo ovviamente nella 10^ giornata che è cominciata ieri con i tre anticipi, e che si concluderà domani con due posticipi. Di conseguenza, oggi le partite in programma sono cinque: si parte con il solito lunch match che è Inter Salernitana, alle ore 15:00 invece vivremo soltanto Lazio Udinese e Spezia Cremonese per poi andare alle ore 18:00 con Napoli Bologna. Alle ore 20:45 ecco l’ultima gara in programma, quella Verona Milan che porta alla memoria ricordi storici.

Sarà interessante valutare come cambierà la classifica di Serie A dopo questa domenica; il Napoli per esempio vuole conservare il suo primo posto ed è forte del fatto di aver già conquistato la qualificazione agli ottavi di Champions League, con tanto di primo posto praticamente archiviato, ma attenzione alla Lazio che sta risalendo fortissima e ci crede davvero, così come a un’Inter che ha sfruttato gli impegni internazionali come un trampolino per riprendere il passo anche in campionato. Non vediamo dunque l’ora di assistere ai risultati di Serie A per la 10^ giornata, nel frattempo possiamo tracciarne qualche rapida considerazione…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Le big che sono impegnate oggi per i risultati di Serie A sono dunque Inter, Napoli e Milan ma nel quadro va comunque inserita anche la Lazio: per i biancocelesti per di più l’impegno non va affatto sottovalutato, perché allo stadio Olimpico arriva quell’Udinese che dopo aver vinto sei partite consecutive è riuscita a rimontare due gol all’Atalanta, ha allungato la sua striscia di imbattibilità ed è entrata nella 10^ giornata con il terzo posto in classifica, in compagnia della stessa Lazio e del Milan e potenzialmente con la possibilità di raggiungere anche la vetta.

Udinese straordinaria sorpresa, mentre al Picco si gioca una partita delicatissima per la salvezza: la Cremonese condivide l’ultima posizione con la Sampdoria e va ancora alla ricerca della sua prima vittoria da quando è tornata in Serie A (sono passati 26 anni), lo Spezia di Luca Gotti sembra aver perso leggermente il passo e qui possono influire anche gli infortuni. L’Inter, ad un passo dagli ottavi di Champions League e capace di segnare 3 gol al Camp Nou, ha contro la Salernitana la grande possibilità di avvicinare il treno di testa e rimettersi idealmente in corsa per lo scudetto; tra qualche ora avremo tutte le risposte di cui andiamo in cerca…

RISULTATI SERIE A: 10^ GIORNATA

Ore 12:30 Inter Salernitana

Ore 15:00 Lazio Udinese

Ore 15:00 Spezia Cremonese

Ore 18:00 Napoli Bologna

Ore 20:45 Verona Milan

CLASSIFICA SERIE A

Atalanta 24

Napoli 23

Lazio, Udinese, Milan 20

Roma 19

Juventus 16

Inter 15

Sassuolo 12

Empoli, Torino 11

Salernitana, Monza 10

Fiorentina 9

Spezia 8

Lecce, Bologna 7

Verona 5

Cremonese, Sampdoria 3











