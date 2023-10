Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (10^ giornata, 29 ottobre 2023)

RISULTATI SERIE A: DUE BIG MATCH!

È una decima giornata straordinaria quella che domenica 29 ottobre si gioca per i risultati di Serie A: abbiamo vissuto gli anticipi ma oggi si prosegue con quattro partite, e dalle ore 18:00 l’atmosfera si infiamma: avremo Inter Roma a tenerci compagnia come primo posticipo, poi alle ore 20:45 sarà il turno di Napoli Milan. Le altre due gare andranno in scena prima: il lunch match delle ore 12:30 sarà Cagliari Frosinone, mentre alle ore 15:00 l’unica sfida in programma per i risultati di Serie A della decima giornata sarà Monza Udinese. Dunque, attenzione: questa domenica potrebbe cambiare sensibilmente la classifica di Serie A nelle prime posizioni.

L’Inter cerca la fuga giusta e chiederà aiuto al Napoli, intenzionato non solo a risalire la corrente rimettendosi a caccia del bis scudetto ma anche, non meno importante, vendicare i quarti di Champions League dello scorso anno. La Roma, dal canto suo, finalmente è entrata in una serie di vittorie che l’ha portata in una posizione più consona al suo valore, forse non tutti i mali sono curati ma certamente José Mourinho sa di poter salire ancora e ci proverà contro una rivale e in uno stadio non esattamente indifferenti. Tra poco allora scopriremo quello che succederà…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Saremo in campo tra poco per i risultati di Serie A, e bisogna parlare anche delle altre quattro squadre impegnate domenica. Cagliari e Udinese non hanno ancora vinto: i friulani hanno cambiato allenatore affidandosi a un volto noto, gli isolani per il momento proseguono con Claudio Ranieri che però a questo punto non può davvero sbagliare, non contro un Frosinone che, allenato dall’ex Eusebio Di Francesco, con 12 punti in nove giornate ha stupito davvero tutti e forse ha già blindato la prima storica salvezza in Serie A, ma certamente non può permettersi di tirare troppo la corda.

Avversaria dell’Udinese sarà invece il Monza, che domenica scorsa fino al 90’ aveva bloccato la Roma allo stadio Olimpico: il colpo di El Shaarawy è costato caro ai brianzoli che, tuttavia, con 12 punti in classifica dormono per ora sonni tranquilli e hanno un pensiero alla Conference League che si potrebbe andare a mettere nel mirino. Questi i temi principali per i risultati di Serie A della decima giornata, ma tra poco finalmente scopriremo come andranno le quattro partite in programma questa domenica.

RISULTATI SERIE A: 10^ GIORNATA

Ore 12:30 Cagliari Frosinone

Ore 15:00 Monza Udinese

Ore 18:00 Inter Roma

Ore 20:45 Napoli Milan

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 23

Inter 22

Milan 21

Fiorentina, Napoli 17

Atalanta 16

Bologna 15

Roma 14

Lecce, Lazio 13

Monza, Torino, Frosinone 12

Sassuolo 11

Genoa, Verona 8

Empoli 7

Udinese 6

Salernitana 4

Cagliari 3











