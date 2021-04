Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (11 aprile)

RISULTATI SERIE A: SI INZIA CON INTER-CAGLIARI!

Riflettori punti sui risultati Serie A per la trentesima giornata, che oggi domenica 11 aprile proporrà partite molto importanti in ogni settore della classifica del campionato di Serie A 2020-2021. Arriviamo dai due recuperi disputati mercoledì, che hanno sancito un ulteriore passo in avanti dell’Inter verso lo scudetto, ma ci sono ancora ben nove partite da giocare e di conseguenza i verdetti sono tutti da stabilire – dalla qualificazione alle Coppe per la prossima stagione fino alla lotta per evitare la retrocessione.

Dopo il sabato di Pasqua che aveva fatto scendere in campo tutte le squadre nello stesso giorno, ora si torna allo “schema” più collaudato e di conseguenza alla domenica ci saranno sei partite, dopo i tre anticipi del sabato e in attesa del posticipo del lunedì sera Benevento Sassuolo, al termine del quale sarà definitivo il volto della classifica di Serie A dopo la trentesima giornata – pur ricordando naturalmente che c’è ancora Lazio Torino da recuperare per avere tutte le squadre a pari numero di partite giocate.

RISULTATI SERIE A: LE PARTITE DI OGGI

Tutto questo premesso, naturalmente bisogna presentare ora nel dettaglio quello che ci attenderà nelle prossime ore per i risultati Serie A. Si comincierà alle ore 12.30 con Inter Cagliari, dunque la capolista scenderà in campo a San Siro all’ora di pranzo andando a caccia di una nuova vittoria (sarebbe l’undicesima consecutiva), che naturalmente avvicinerebbe ancora di più allo scudetto i nerazzurri di Antonio Conte, mentre i sardi sperano nell’impresa che sarebbe ossigeno puro per la salvezza.

Alle ore 15.00 avremo invece tre partite, cioè Juventus Genoa, Sampdoria Napoli e Verona Lazio: riflettori dunque sulla zona Champions League, dove sono in lotta bianconeri, azzurri e anche biancocelesti (tenendo appunto in considerazione il fatto che la Lazio deve ancora recuperare una partita). Il primo posticipo sarà naturalmente alle ore 18.00, quando avrà inizio Roma Bologna: giallorossi favoriti contro gli emiliani che hanno poco da chiedere al campionato, ma attenzione alle fatiche di Europa League per la squadra di Paulo Fonseca. Infine alle ore 20.45 Fiorentina Atalanta: i viola cercano punti salvezza, ma non sarà per niente facile contro una Dea lanciata verso il sogno di una nuova partecipazione alla Champions League.

RISULTATI SERIE A, 30^ GIORNATA

Ore 12.30

Inter Cagliari

Ore 15.00

Juventus Genoa

Sampdoria Napoli

Verona Lazio

Ore 18.00

Roma Bologna

Ore 20.45

Fiorentina Atalanta

CLASSIFICA SERIE A

Inter 71

Milan 63

Juventus 59

Atalanta 58

Napoli 56

Lazio 52

Roma 51

Verona 41

Sassuolo 40

Sampdoria 36

Bologna 34

Udinese 33

Genoa, Spezia 32

Fiorentina, Benevento 30

Torino 27

Cagliari 22

Parma 20

Crotone 15



