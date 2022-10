Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (11^ giornata)

RISULTATI SERIE A: IL GIORNO DI ROMA NAPOLI!

I risultati di Serie A ci accompagnano al giorno di Roma Napoli: per la 11^ giornata si prosegue domenica 23 ottobre, il lunch match sarà Udinese Torino ma poi chiaramente tutta l’attenzione sarà concentrata sulla grande sfida delle ore 20:45, l’incrocio tra José Mourinho e Luciano Spalletti nel quale la Roma cercherà di frenare la grande avanzata del Napoli e rendere ancora più entusiasmante la lotta scudetto. Per i risultati di Serie A poi si gioca anche l’emozionante e altrettanto importante Atalanta Lazio, in programma alle ore 18:00, mentre la partita delle ore 15:00 sarà Bologna Lecce che è delicatissima per la salvezza.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol: 1000 emozioni a Firenze! Live score

Va poi detto che i risultati di Serie A ci terranno compagnia anche lunedì 24 ottobre con due posticipi, ma soprattutto adesso noi dobbiamo fare la consueta analisi della classifica di campionato, per provare a capire come possano andare le cose; la Roma per esempio potrebbe portarsi ad un solo punto dal Napoli e riuscire così a confermare l’ottimo avvio di stagione, ma attenzione alla Lazio e soprattutto all’Atalanta, che questa sera potrebbe trovarsi nuovamente al primo posto, con l’Udinese che sogna in grande. Diamo allora un rapido approfondimento a questi risultati di Serie A per la 11^ giornata, poi sarà tempo di giocare e divertirsi insieme…

Risultati Serie A, classifica/ Fiorentina bloccata a Lecce! Diretta gol live score

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora ad analizzare una domenica davvero intensa per i risultati di Serie A. Atalanta Lazio e Roma Napoli possono decisamente cambiare la parte alta della classifica, un contesto nel quale rientra anche la straordinaria Udinese che arriva da nove risultati utili consecutivi, ma che mercoledì sera è stata eliminata dalla Coppa Italia, in casa, per mano del Monza. I friulani potrebbero volare a sorpassare la Roma – le erano già davanti prima di pareggiare contro la Lazio – e dunque prendersi idealmente una posizione in zona Champions League, momento fantastico quello per Andrea Sottil mentre il Torino che arriva alla Dacia Arena non vince ormai da tempo, è in calo sensibile e soprattutto sta facendo molta fatica a segnare.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: Udinese pari, vince il Milan

Come abbiamo già detto poi al Dall’Ara si gioca una partita davvero delicata in chiave salvezza: il Bologna anche con Thiago Motta non sta riuscendo a fare il salto di qualità e dunque sta rischiando parecchio, potrebbe approfittarne un Lecce che dopo aver fermato la Fiorentina disputa un’altra partita in trasferta, e con un blitz in terra felsinea allontanerebbe non poco la zona retrocessione. Non resta che metterci comodi e stabilire quello che succederà tra poche ore con i risultati di Serie A, ma noi non vediamo già l’ora che arrivi il momento delle partite…

RISULTATI SERIE A: 11^ GIORNATA

Ore 12:30 Udinese Torino

Ore 15:00 Bologna Lecce

Ore 18:00 Atalanta Lazio

Ore 20:45 Roma Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli, Milan 26

Atalanta 24

Roma 22

Inter 21

Lazio, Udinese 21

Juventus 16

Salernitana 13

Sassuolo 12

Empoli, Torino 11

Fiorentina, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Bologna 7

Verona 5

Cremonese 4

Sampdoria 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA