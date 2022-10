Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (12^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON EMPOLI ATALANTA

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia con la 12^ giornata: domenica 30 ottobre prosegue il programma di questo turno iniziato con i tre anticipi del sabato, oggi vivremo tre partite a cominciare da Empoli Atalanta, che sarà il lunch match alle ore 12:30. Ci sposteremo poi su due campi per le gare delle ore 15:00, nello specifico avremo Cremonese Udinese e Spezia Fiorentina; alle ore 18:00 spazio a quello che possiamo considerare il primo posticipo e che sarà Lazio Salernitana, mentre alle ore 20:45 i risultati di Serie A ci consegnano la partita serale che è l’intrigante Torino Milan.

Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Il Milan al momento è la prima inseguitrice del Napoli, arriva alla 12^ giornata galvanizzato da quanto accaduto in Champions League (poker alla Dinamo Zagabria e ottavi ad un passo) e dunque sa bene di poter continuare a rincorrere il secondo scudetto consecutivo, al momento l’unica differenza rispetto ai partenopei – comunque non secondaria – è la sconfitta casalinga nella sfida diretta. Vedremo poi quale sarà la reazione dell’Udinese, e ovviamente occhio a una Lazio che in questo momento sta sostanzialmente volando e facendo anche meglio delle attese; le risposte ci arriveranno tra poco con i risultati di Serie A…

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Analizzando dunque il quadro dei risultati di Serie A per la 12^ giornata possiamo dire che le tre osservate speciali sono Milan, Lazio e Atalanta. La Dea deve riscattare lo scivolone interno contro i biancocelesti, ma tutto sommato Gian Piero Gasperini sta facendo benissimo perché lo scorso anno la sua Atalanta era rimasta fuori dalle coppe e sembrava alla fine di un ciclo, invece l’allenatore piemontese le ha ridato nuova linfa e il primo posto in classifica non è affatto lontano, ancor meno ovviamente la possibilità di tornare a giocare in Champions League.

L’Udinese è caduta dopo nove risultati utili consecutivi (sei vittorie) in casa contro il Torino: i granata arrivano molto bene alla partita contro il Milan e sappiamo che possono essere avversario tignoso, dal canto loro i friulani vanno alla ricerca di immediato rilancio e lo faranno sul campo della Cremonese, rimasta l’unica squadra a non aver ancora vinto in questo campionato. Da valutare poi nei risultati di Serie A cosa riuscirà a fare la Salernitana sul campo della Lazio, per ora Davide Nicola viaggia abbastanza bene in casa ma non è ancora riuscito a fare la differenza in trasferta, da questo punto di vista possiamo sicuramente dire che il calendario lo abbia aiutato poco. Anche l’Empoli cerca punti preziosi per la classifica, così naturalmente lo Spezia di un Luca Gotti la cui panchina è traballante. Staremo a vedere cosa succederà tra poche ore…

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

Ore 12:30 Empoli Atalanta

Ore 15:00 Cremonese Udinese

Ore 15:00 Spezia Fiorentina

Ore 18:00 Lazio Salernitana

Ore 20:45 Torino Milan

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 32

Milan 26

Lazio, Atalanta, Inter 24

Juventus, Roma 22

Udinese, 21

Sassuolo 15

Torino 14

Salernitana 13

Empoli 11

Bologna, Fiorentina, Monza 10

Spezia 9

Lecce 8

Sampdoria 6

Verona 5

Cremonese 4











