RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Milan per la riscossa! Diretta gol live score (12^ giornata, 11 novembre 2023)

Parlando dei risultati di Serie A per questa dodicesima giornata facciamo un altro breve focus sul Milan. Sicuramente in campionato le cose non stanno andando bene per la squadra rossonera, che è reduce da un solo punto nelle ultime tre partite: come detto il Milan ha prima perso a San Siro contro la Juventus, anche a causa dell’espulsione di Malick Thiaw nel primo tempo, poi è andato a Napoli e ha pareggiato 2-2, un risultato tutto sommato positivo ma che è maturato dopo un primo tempo nel quale la squadra vinceva 2-0 e sembrava in totale controllo del match, infine si è fatto sorprendere dall’Udinese cadendo ancora in casa, per effetto di un rigore dubbio ma non tirando mai in porta.

Momento complicato, tanto che in settimana si era parlato di un possibile esonero di Stefano Pioli che, qualora avesse steccato contro Psg e Lecce, avrebbe potuto lasciare la panchina a Ignazio Abate in attesa di capire cosa fare al termine della stagione; martedì sera il Milan è sceso in campo per una partita fondamentale di Champions League, resa ancor più delicata dalla vittoria del Borussia Dortmund sul Newcastle. Lo splendido gol di Rafael Leao e il colpo di testa di Olivier Giroud hanno consegnato la vittoria ai rossoneri, che adesso si presentano al Via del Mare in fiducia perché un successo del genere può davvero consentire di ripartire mentalmente, vedremo allora cosa succederà. (agg. di Claudio Franceschini)

TRE ANTICIPI!

I risultati di Serie A ci consegnano oggi, per la dodicesima giornata, altri tre anticipi: dopo i due andati in scena venerdì ecco che sabato 11 novembre il quadro del turno prosegue con Lecce Milan, il primo match in programma alle ore 15:00, poi Juventus Cagliari che sarà alle ore 18:00 e infine Monza Torino, alle ore 20:45. Sono dunque coinvolte due big in lotta per lo scudetto: Juventus e Milan sono le prime inseguitrici dell’Inter, i bianconeri come già accaduto con la vittoria sul Verona all’ultimo respiro possono anche prendersi la testa della classifica sia pure temporaneamente, aspettando che i nerazzurri giochino la loro partita (domani sera contro il Frosinone).

Sarà questa una dodicesima giornata importante per i risultati di Serie A, perché poi ci sarà la sosta per le nazionali: almeno dal punto di vista psicologico rimane un punto per tracciare le somme, questo vale anche per il Milan che, dopo la sconfitta interna contro l’Udinese, ha ripreso la sua marcia con la bella e preziosissima vittoria di Champions League contro il Psg, che ha ridato fiato alla banda di Stefano Pioli. Non bisogna sbagliare la trasferta di Lecce, ma scopriremo tutto tra poco quando per i risultati di Serie A si comincerà a giocare e vedremo appunto come cambierà la classifica.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Manca sempre meno per i risultati di Serie A legati a questo sabato: in campo come detto Juventus e Milan. I bianconeri hanno davvero una bella occasione: arrivano da sei partite in cui non hanno subito gol, dopo la sconfitta di Reggio Emilia (unica in campionato) sono riusciti a vincere cinque partite con il solo pareggio di Bergamo e, anche se il gioco francamente continua a latitare, Massimiliano Allegri ha se non altro trovato solidità in un gruppo che non ha tantissima qualità e deve ancora definire le sue gerarchie offensive, ma a suon di 1-0 sta scalando la classifica e si è portato a soli due punti dall’Inter.

Ha perso smalto il Milan, che invece è calato: al netto della vittoria di martedì sera, i rossoneri hanno ottenuto un solo punto nelle ultime tre partite (facendosi rimontare due gol dal Napoli) e perso due volte a San Siro, per Pioli dunque si tratta di risalire di colpi perché la vetta della classifica è già distante 6 punti, ma soprattutto c’è il rischio che Napoli, Atalanta e forse anche Roma mettano in discussione le prime quattro posizioni. Vedremo tutto con i risultati di Serie A per la dodicesima giornata, tra poche ore sarà già ora di trasferirsi al Via del Mare per la prima partita di questo sabato.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

Ore 15:00 Lecce Milan

Ore 18:00 Juventus Cagliari

Ore 20:45 Monza Torino

CLASSIFICA SERIE A

Inter 28

Juventus 26

Milan 22

Napoli 21

Atalanta 19

Bologna 18

Roma, Fiorentina 17

Monza, Lazio 16

Frosinone, Torino 15

Genoa 14

Lecce 13

Sassuolo 12

Udinese 10

Cagliari 9

Verona 8

Empoli 7

Salernitana 5











