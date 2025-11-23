Risultati Serie A, classifica: diretta gol live score delle partite di domenica 23 novembre, quattro gare per la 12^ giornata.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: VITTORIA ROSSONERA

Il Milan porta a casa il derby grazie al gol di Pulisic in questi risultati Serie A e a un finale gestito con ordine, mentre l’Inter tenta l’assalto senza trovare il guizzo decisivo. Nel finale i nerazzurri provano più volte a sfondare: al 87’ Dimarco mette un cross interessante ma nessun compagno riesce a deviarlo, poi Diouf ci prova dalla distanza con un rasoterra centrale che Maignan blocca senza difficoltà. L’occasione più promettente arriva all’88’, quando Bonny raccoglie palla al limite e calcia di prima, ma il tiro si impenna e termina oltre la traversa.

Il Milan gestisce in modo maturo: chiude gli spazi, controlla i tentativi di inserimento dell’Inter e riparte quando può. Nel finale viene annullata anche una posizione di fuorigioco a Nkunku che avrebbe potuto aprire uno spiraglio per i rossoneri. L’Inter continua a spingere fino all’ultimo, ma senza riuscire a rendersi davvero pericolosa. Il risultato non cambia più: il gol di Pulisic decide il derby e il Milan vince 0-1. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: PARI A SAN SIRO

Il primo tempo si chiude senza gol ma con occasioni clamorose soprattutto per l’Inter nei risultati Serie A, che colpisce due pali e mantiene costantemente la pressione sulla difesa rossonera. Il momento più pericoloso arriva al 27’, quando Acerbi svetta su corner e colpisce di testa verso l’angolo sinistro: il pallone supera Maignan ma si stampa sul palo. Poco dopo, al 36’, tocca a Lautaro Martínez andare vicino al gol con un tiro di prima intenzione da fuori area, ben indirizzato all’angolino, ma Maignan compie un intervento straordinario deviando sul palo.

Il Milan fatica a costruire con continuità e si affida soprattutto alla solidità della propria retroguardia per limitare le iniziative nerazzurre. L’Inter continua a spingere sulle fasce: Carlos Augusto crossa più volte, trovando però l’opposizione attenta dei difensori. Lautaro è molto nel vivo del gioco ma anche impreciso, come nei due episodi in cui viene fermato per fallo e per fuorigioco tra il 31’ e il 33’. Calhanoglu prova a sorprendere dalla distanza, ma la conclusione è totalmente sballata. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE: ALL’OLIMPICO DECIDONO GUENDOUZI E NOSLIN

Dopo la sconfitta con l’Inter prima della sosta, la Lazio ritrova gioco e risultato in un Olimpico gelido, tanto per clima quanto per atmosfera, complice la protesta dei tifosi rimasti fuori dallo stadio. I biancocelesti si impongono con un gol per tempo: Guendouzi sblocca la gara alla mezz’ora, mentre Noslin chiude i conti nei minuti di recupero. Il Lecce resta in partita fino all’ultimo, trascinato da un grande Falcone e aiutato anche dai pali colpiti dalla Lazio, ma non basta. La squadra di Sarri porta a casa una vittoria meritata, che restituisce fiducia all’ambiente. (agg. di Fabio Belli)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE: ROMA DI NUOVO IN TESTA!

Non si ferma la cavalcata della Roma, questo ci dicono i risultati Serie A: i giallorossi passano nettamente anche sul campo della Cremonese, vincono 3-0 allo Zini e tornano al primo posto in solitaria, aspettando l’esito del derby ma sapendo di aver superato un test comunque ostico, perché si arrivava dalla sosta per le nazionali e contro Davide Nicola si può sempre andare in sofferenza. Invece Gian Piero Gasperini non ha sbagliato: Matias Soulé ha sbloccato subito la partita, poco dopo il Var ha annullato per fuorigioco il raddoppio di Lorenzo Pellegrini ma nel secondo tempo la Roma ha chiuso nello spazio di cinque minuti.

Prima finalmente Evan Ferguson, tornato a disposizione e subito determinante per mettere in discesa la partita; poi Wesley, che ormai gioca stabilmente a sinistra e ha trovato il modo per centrare il tris. Nuovamente una giornata in favore della Roma, che anche a Cremona conferma di essere assolutamente in corsa per lo scudetto; piange invece la Cremonese, che sapeva quanto questa partita potesse essere complicata e perde qualcosa rispetto ad alcune rivali per la salvezza, se non altro c’è soddisfazione per il gol di Francesco Folino, il primo in Serie A, arrivato in pieno recupero. (agg. di Claudio Franceschini)

IL PARMA SBANCA IL BENTEGODI!

Il primo dei risultati Serie A per questa domenica arrivava dal Bentegodi, ed è una bella e fondamentale vittoria per il Parma in chiave salvezza: la squadra di Carlos Cuesta si prende i tre punti nel lunch match della 12^ giornata che era anche una sfida diretta per la permanenza in Serie A. Ancora una volta è decisivo Mateo Pellegrino: l’attaccante argentino aveva già segnato una doppietta contro il Torino e si ripete oggi a Verona, timbrando al 18’ minuto e poi ancora a dieci dal termine, dopo che Giovane era riuscito a trovare la rete del pareggio facendo sperare l’Hellas di portare a casa almeno un punto.

Nel primo tempo il Var ha tolto a Gift Orban il gol che sarebbe stato del vantaggio; è una vittoria che porta il Parma a 11 punti in classifica, scavalcando temporaneamente Lecce e Pisa e arrivando alla salvezza virtuale, per contro il Verona che rimane ancora senza vittorie in questi risultati Serie A si ritrova all’ultimo posto, ripreso dalla Fiorentina, per una situazione sempre più complicata e Paolo Zanetti che a questo punto potrebbe rischiare la panchina, intanto per la dodicesima giornata il programma prosegue allo Zini con Cremonese Roma, dove Gian Piero Gasperini ha la possibilità di tornare al primo posto in classifica. (agg. di Claudio Franceschini)

IN CAMPO A VERONA!

È con Verona Parma che possiamo dare il via a questa domenica, ma come già detto l’highlight sui risultati Serie A di oggi è Inter Milan e allora bisogna riferire che questo potrebbe essere uno degli ultimi derby giocati a San Siro, essendo che recentemente le due società hanno firmato il rogito per la proprietà dello stadio e, nonostante l’indagine della Procura per turbativa d’asta, il processo di costruzione del nuovo impianto procede. Attualmente il progetto sarebbe quello di trasferirsi nella nuova casa per la stagione 2030-2031: questo significa che almeno in Serie A ci sarebbero altri 10 derby compresi i due di questa stagione, e il numero potrebbe aumentare.

Da una parte infatti Coppa Italia ed eventuali impegni internazionali sono sempre dietro l’angolo come possibilità di derby, in più nella già citata stagione non è detto che Inter e Milan non si dividano tra il vecchio San Siro e il nuovo stadio, cosa che potrebbe anche portare a 12 le stracittadine di campionato nello storico teatro del capoluogo lombardo. Per questa sera quindi saremo ancora alla Scala del calcio, ma presto ne parleremo come di uno scintillante ricordo; adesso però si comincia appunto dal Bentegodi e quindi tocca riferirci immediatamente al campo, perché per i risultati Serie A si comincia finalmente a giocare! (agg. di Claudio Franceschini)

IL DERBY INFIAMMA SAN SIRO!

Tutto pronto per un’altra entusiasmante domenica in compagnia dei risultati Serie A, il 23 novembre a partire dalle ore 12:30 (con Verona Parma) avremo quattro partite per la 12^ giornata e il focus non può che essere alle 20:45, quando San Siro si illuminerà a festa per ospitare Inter Milan, il derby della Madonnina.

Una stracittadina nella quale le due squadre possono testare le loro ambizioni da scudetto: ci arrivano meglio i nerazzurri sul piano della classifica, ma con Massimiliano Allegri i rossoneri hanno fatto un ottimo salto di qualità e, nonostante il pareggio di Parma prima della sosta, sono sempre lì nel tentativo di approfittare di qualche passo falso di chi sta davanti.

In campo oggi per i risultati Serie A troviamo anche la Roma, che è l’altra capolista: Gian Piero Gasperini sta stupendo, in pochi forse si sarebbero aspettati una squadra giallorossa già così performante e soprattutto con una difesa granitica a fronte di un attacco che fatica, il contrario di ciò cui il tecnico piemontese ci aveva abituato.

Vedremo se l’orgogliosa Cremonese di Davide Nicola, altra squadra che sia pure con un’altra classifica sta facendo parecchio bene, sarà in grado di fermare la corsa della Roma animando ancor più la corsa allo scudetto; saranno i campi a dirci tra poco come andranno i risultati Serie A.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICHE: SARRI PER L’EUROPA

Brevemente possiamo andare a considerare altri temi che emergono dal quadro dei risultati Serie A, ad esempio c’è quello di una Lazio per la quale bisogna ancora una volta sottolineare una stagione complicata a causa del blocco del calciomercato, la società aspetta gennaio per provare a rafforzare una rosa che comunque sta ampiamente facendo il suo, Maurizio Sarri anche con poche rotazioni si sta concretamente giocando l’Europa e oggi, alle ore 18:00, proverà a prendersi una vittoria casalinga importante contro il Lecce, squadra che con Eusebio Di Francesco ha dimostrato di poter fare un salto di qualità importante ed è ben avviato per la salvezza.

Il lunch match a tale proposito sarà delicatissimo: permangono ancora tanti dubbi sul Parma e soprattutto sulla decisione di affidare la squadra ducale a Carlos Cuesta, che magari si farà come allenatore ma per il momento non ha portato tantissimo alla causa gialloblu, come del resto ci dice in maniera evidente anche la classifica. Anche il Verona però soffre parecchio, non riuscendo a trovare ritmo nonostante la conferma di Paolo Zanetti potesse essere un valore aggiunto; dunque al Bentegodi ci sono certamente in palio punti molto pesanti, noi adesso ci concentriamo sull’attesa dei risultati Serie A per domenica 23 novembre.

RISULTATI SERIE A: 12^ GIORNATA

RISULTATO FINALE Verona Parma 1-2 – 18′ M. Pellegrino (P), 65′ Giovane (V), 80′ M. Pellegrino (P)

RISULTATO FINALE Cremonese Roma 1-3 – 17′ Soulé (R), 64′ E. Ferguson (R), 69′ Wesley (R), 93′ Folino (C)

RISULTATO FINALE Lazio Lecce 2-0 – 29′ Guendouzi, 90’+6 Noslin

RISULTATO FINALE Inter Milan 0-1 – 59′ Pulisic

CLICCA QUI PER LA CLASSIFICA SERIE A