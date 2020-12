Risultati Serie A, Classifica/ Diretta gol live score delle partite (12^ giornata)

RISULTATI SERIE A LIVE 12^ GIORNATA: GLI INCONTRI

Anche oggi, mercoledì 16 dicembre 2020 sono riflettori fissati sui risultati della Serie A, per le sfide della 12^ giornata del primo campionato italiano. Dopo i due gustosi anticipi occorsi solo ieri sera (Udinese Crotone 0-0 e Benevento Lazio 1-1), ecco che entriamo nel vivo di questo appassionate turno infrasettimanale, che per la precisione si chiuderà solo domani sera, con il posticipo all’Olimpico tra Roma e Torino, previsto per le ore 20.45. Ma prima di chiudere il cerchio, andiamo a vedere quali sono gli incontri che ci faranno compagnia nella serata di oggi. Il calendario è molto semplice, ma ricco di sfide bollenti: si comincerà alle ore 18.30 a Torino con l’incontro tra Juventus e Atalanta, mentre a seguire alle ore 20.45 sarà la volta di Fiorentina-Sassuolo e di Genoa-Milan, come della sfida tra Parma e Cagliari. Sempre questa sera alle ore 20.45 assisteremo al via di Spezia-Bologna, come pure dell’incontro tra Verona e Sampdoria: gran finale a San Siro, con il big match tra Inter e Napoli, sempre alle ore 20.45.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: IL CONTESTO

La serata di oggi sarà veramente gran serata per i risultati della Serie A: ad eccezione della Roma, in campo domani, oggi saranno protagoniste tutte le squadre che ambiscono alla vetta della classifica di campionato, e che pure ci appaiono tutte ben vicine. Il pareggio occorso solo pochi giorni fa contro il Parma ha bloccato la fuga in alto del Milan di Stefano Pioli, ma il diavolo si presenta alla 12^ giornata ancora da leader della classifica di campionato, con 27 punti e dunque un vantaggio di 3 lunghezze dai primi rivali. E nello specifico dall’Inter di Antonio Conte, che dunque non potrà fallire oggi contro i campani, tra l’altro rivali diretto in graduatoria: Napoli e Juventus infatti sono subito dietro alle milanesi, con 23 punti a testa. La situazione in vetta dunque ci appare fumosa e complicata: e non scordiamo che rimangono nei giochi il Sassuolo, forte di 22 punti, come anche la Roma, sesta ma con 21 punti dopo l’ottimo 5-1 firmato contro il Bologna pochi giorni fa. E se è grande battaglia ai primi gradini, pure la lotta per entrare in orbita UEFA non è meno vivace: Verona, Atalanta e Lazio rimangono tutte vicine.

RISULTATI SERIE A

Ore 18:30 Juventus-Atalanta

Ore 20:45 Fiorentina- Sassuolo

Ore 20:45 Genoa-Milan

Ore 20:45 Inter-Napoli

Ore 20:45 Parma-Cagliari

Ore 20:45 Spezia-Bologna

Ore 20:45 Verona-Sampdoria

CLASSIFICA SERIE A

Milan 27

Inter 24

Napoli (-1), Juventus 23

Sassuolo 22

Roma 21

Verona 19

Lazio 18

Atalanta 17

Udinese 14

Cagliari, Bologna, Benevento 12

Sampdoria, Parma 11

Spezia 10

Fiorentina 9

Torino, Genoa, Crotone 6



