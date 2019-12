Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (14^ giornata)

I risultati di Serie A per la 14^ giornata che stiamo andando ad introdurre sono quelli che si giocano domenica 1 dicembre: ci sono già state tre partite a introdurre questo turno e oggi si riparte alle ore 12:30 con il consueto lunch match, che sarà Juventus Sassuolo. Il programma si sviluppa secondo i classici orari che ormai conosciamo bene: alle ore 15:00 avremo dunque tre gare a tenerci compagnia e si tratta di Inter Spal, Lazio Udinese e Parma Milan. Il primo posticipo è quello delle ore 18:00 e qui saremo al San Paolo per Napoli Bologna, arrivando poi alla sera con Verona Roma che sarà alle ore 20:45. Cagliari Sampdoria chiuderà la giornata con il Monday Night, ma intanto in questa domenica sarà interessante stabilire in che modo i risultati in arrivo cambieranno una classifica di Serie A che sta davvero iniziando a definirsi.

RISULTATI SERIE A: LA SITUAZIONE

Nei risultati di Serie A finisce come sempre sotto la lente d’ingrandimento la Juventus, chiamata a prolungare la sua striscia vincente e forte del primo posto aritmetico nel girone di Champions League. Maurizio Sarri continua a correre, anche se in Europa il gioco è sicuramente più brillante che in campionato le vittorie arrivano e adesso si tratta anche di ritrovare il miglior Cristiano Ronaldo; altri temi interessanti saranno quello legato al possibile ritorno alla vittoria del Napoli, che come sappiamo non ottiene un successo da cinque partite e si è ritrovato addirittura al settimo posto della classifica, e la rinascita di un Milan che non si può più permettere passi falsi, visto che la zona retrocessione è pericolosamente vicina. La Lazio invece spera di avvicinare le prime due posizioni ma soprattutto di blindare il terzo posto, e poi chiaramente c’è l’Inter: i nerazzurri ospitano la Spal per rinverdire quella che fino a questo momento si sta rivelando una strepitosa sfida per lo scudetto, che appare riservata a sole due squadre anche se la Roma, esattamente come i cugini biancocelesti, sta pian piano ritrovando il giusto ritmo e spera ancora di ridurre le distanze, sapendo che con un po’ di fortuna potrebbe anche arrivare a giocarsela.

RISULTATI SERIE A: 14^ GIORNATA

Ore 12:30 Juventus Sassuolo

Ore 15:00 Inter Spal

Ore 15:00 Lazio Udinese

Ore 15:00 Parma Milan

Ore 18:00 Napoli Bologna

Ore 20:45 Verona Roma

CLASSIFICA SERIE A

Juventus 35

Inter 34

Lazio 27

Cagliari, Roma, Atalanta 25

Napoli 20

Parma, Verona 18

Torino 17

Fiorentina 16

Lecce, Milan, Udinese 14

Sassuolo, Bologna 13

Sampdoria 12

Genoa 10

Spal 9

Brescia 7



