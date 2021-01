Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (15^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI APRE CON INTER-CROTONE

I risultati Serie A tornano protagonisti dopo la breve pausa natalizia e per la prima volta nell’anno solare 2021: infatti sono in programma tutte oggi, domenica 3 gennaio, le partite della quindicesima giornata del campionato di Serie A 2020-2021. La sosta è stata per forza di cose breve, perché siamo indietro nella tabella di marcia: basterebbe dire che mancano ancora cinque giornate per completare il girone d’andata e incoronare la squadra campione d’inverno, che sarà naturalmente la prima nella classifica di Serie A al termine appunto dell’andata. Sarà una domenica ricchissima, visto che le dieci partite sono tutte in programma nelle prossime ore: andiamo allora a scoprire tutto quello che ci attende per i risultati Serie A. Si comincerà alle ore 12.30 con l’anticipo Inter Crotone, seguita alle ore 15.00 da ben sette partite: Atalanta Sassuolo, Cagliari Napoli, Fiorentina Bologna, Genoa Lazio, Parma Torino, Roma Sampdoria e Spezia Verona. Infine, i due posticipi saranno alle ore 18.00 Benevento Milan e alle ore 20.45 Juventus Udinese.

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA SERIE A: IL DERBY SCUDETTO

In primo piano tra i risultati Serie A ci saranno senza dubbio quelli che sapranno ottenere Milan e Inter, che occupano le prime due posizioni della classifica di Serie A con un discreto margine sulle inseguitrici. Naturalmente è presto per dire che la corsa scudetto sarà davvero ristretta solamente alle due squadre di Milano, ma intanto è un fatto da annotare, perché mancava da molti anni una così netta superiorità meneghina. Il Milan sta sorprendendo tutti: con la vittoria ottenuta in extremis contro la Lazio ha passato in vetta Natale e Capodanno, un fatto che un anno fa di questi tempi sarebbe stato semplicemente inimmaginabile. Basta un dato per spiegare il cambio di passo del Milan: nello scorso campionato dopo 14 giornate aveva 17 punti, adesso sono esattamente il doppio. Dall’altra parte ecco l’Inter, che con il successo ottenuto a Verona prima di Natale è arrivata a quota sette vittorie consecutive in campionato: per molti sono proprio i nerazzurri di Antonio Conte i favoriti per lo scudetto. Oggi si riparte con Inter Crotone e Benevento Milan: che cosa succederà?

RISULTATI SERIE A, 15^ GIORNATA

Ore 12.30

Inter Crotone

Ore 15.00

Atalanta Sassuolo

Cagliari Napoli

Fiorentina Bologna

Genoa Lazio

Parma Torino

Roma Sampdoria

Spezia Verona

Ore 18.00

Benevento Milan

Ore 20.45

Juventus Udinese

CLASSIFICA SERIE A

Milan 34

Inter 33

Roma 27

Sassuolo 26

Napoli* 25

Juventus* 24

Atalanta* 22

Lazio 21

Verona 20

Benevento 18

Sampdoria 17

Udinese*, Bologna 15

Fiorentina, Cagliari 14

Parma 12

Spezia 11

Genoa 10

Crotone 9

Torino 8

* Una partita in meno



