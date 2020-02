Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (16 febbraio)

Oggi domenica 16 febbraio ci attende un altro giorno ricco di risultati Serie A per la ventiquattresima giornata del campionato 2019-2020, che ieri naturalmente ha già vissuto ben tre anticipi. Sarà comunque una domenica imperdibile per la Serie A, grazie soprattutto al fatto che saranno in campo nelle prossime ore tutte le candidate allo scudetto. Vediamo allora per prima cosa subito il calendario delle partite che oggi ci daranno altri sei risultati Serie A per questa ventiquattresima giornata: alle ore 12.30 si comincia con il derby del Nord-Est Udinese Verona, seguita alle ore 15.00 da Juventus Brescia, Sampdoria Fiorentina e Sassuolo Parma; alle ore 18.00 il primo posticipo sarà Cagliari Napoli, mentre alle ore 20.45 il big-match di prima serata sarà Lazio Inter. Per vedere poi completo il quadro dei risultati e avere la classifica di Serie A definitiva dopo questa giornata dovremo attendere l’ultimo posticipo del lunedì sera, che sarà Milan Torino.

RISULTATI SERIE A: LA SFIDA SCUDETTO

Nel quadro dei risultati Serie A per le partite di oggi spiccano in modo inevitabile le tre squadre in corsa per lo scudetto. La Juventus dovrebbe approfittare dell’impegno casalingo contro il Brescia per ripartire dopo la sconfitta di Verona, mentre il piatto forte sarà in serata, quando allo stadio Olimpico si affronteranno Lazio e Inter per una sfida logicamente di notevolissima importanza. La Lazio di Simone Inzaghi arriva dal successo a Parma e non perde proprio dalla partita d’andata contro i nerazzurri, d’altro canto l’Inter di Antonio Conte è reduce da un derby vinto in rimonta che ha portato pure all’aggancio in classifica alla Juventus. Naturalmente a metà febbraio non siamo ancora al momento dei verdetti, ma certamente Lazio Inter sarà una delle partite più attese dell’intero campionato di Serie A 2019-2020.

RISULTATI SERIE A, 24^ GIORNATA

ore 12.30

Udinese Verona

ore 15.00

Juventus Brescia

Sampdoria Fiorentina

Sassuolo Parma

ore 18.00

Cagliari Napoli

ore 20.45

Lazio Inter

CLASSIFICA SERIE A

Inter, Juventus 54

Lazio 53

Atalanta 45

Roma 39

Verona 34

Bologna 33

Cagliari, Parma, Milan 32

Napoli, Bologna 30

Sassuolo 29

Torino 27

Fiorentina, Udinese, Lecce 25

Sampdoria 23

Genoa 22

Brescia 16

Spal 15



