Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (16^ giornata)

RISULTATI SERIE A: SI RIPARTE!

Dopo 21 giorni i risultati di Serie A tornano a farci compagnia: la 16^ giornata si gioca interamente mercoledì 4 gennaio ed è anche la prima del nuovo anno solare, viene inaugurata da due lunch match delle ore 12:30 (Salernitana Milan e Sassuolo Sampdoria) e si dipanerà lungo cinque diverse fasce orarie. Alle ore 14:30 vivremo Spezia Atalanta e Torino Verona; alle ore 16:30 sarà il turno di Lecce Lazio e Roma Bologna, poi alle ore 18:30 ecco Cremonese Juventus e Fiorentina Monza e infine alle ore 20:45 l’attesissimo big match Inter Napoli e in contemporanea Udinese Empoli. Lo sappiamo: questa è la prima giornata con i risultati di Serie A dopo la lunga sosta per i Mondiali.

Abbiamo assorbito tutte le emozioni della Coppa del Mondo in Qatar, e ora il massimo campionato di calcio è pronto a ripartire da dove aveva lasciato: il Napoli che domina ma che ha subito un test non da poco per scoprire se davvero possa mantenere questo vantaggio o addirittura ampliarlo verso lo scudetto, la Juventus in ripresa ma con ancora tanti punti di domanda, Inter e Roma che vogliano alzare il ritmo e il Milan che giustamente può, deve e vuole crederci. Tra poco finalmente saremo in campo per i risultati di Serie A legati alla 16^ giornata, al momento possiamo fare qualche rapida valutazione su quelli che potrebbero essere i temi principali del turno.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Affrontando il grande ritorno dei risultati di Serie A, è inevitabile che la nostra attenzione si concentri sulla lunga sosta: ci sarà tempo e spazio per parlare della classifica e di come le varie squadre avevano chiuso la prima parte di stagione, adesso chiaramente le considerazioni principali andranno fatte sul modo in cui chi ha giocato i Mondiali tornerà a disposizione dei suoi allenatori, perché c’è qualcuno che si è aggregato ormai parecchi giorni fa, avendo già potuto giocare alcune delle tante amichevoli che ci hanno tenuto compagnia a dicembre, e qualcuno che invece ha raggiunto la squadra di club ultimamente, e potrebbe anche non essere pronto per tornare in campo a livello ufficiale.

Va poi ricordato che nel frattempo si è aperta la finestra invernale di calciomercato: anche questo può essere un tema, basti ricordare la straordinaria rimonta della Salernitana nella passata stagione e proprio i campani hanno piazzato il primo grande colpo, acquistando il messicano Ochoa per sopperire all’infortunio di Sepe. Il discorso del calciomercato comunque terrà piede nel prossimo mese, adesso per i risultati di Serie A ci mettiamo comodi e stiamo a vedere quello che succederà nella 16^ giornata, e naturalmente come cambierà la classifica dopo queste 10 partite.

RISULTATI SERIE A: 16^ GIORNATA

Ore 12:30 Salernitana Milan

Ore 12:30 Sassuolo Sampdoria

Ore 14:30 Spezia Atalanta

Ore 14:30 Torino Verona

Ore 16:30 Lecce Lazio

Ore 16:30 Roma Bologna

Ore 18:30 Cremonese Juventus

Ore 18:30 Fiorentina Monza

Ore 20:45 Inter Napoli

Ore 20:45 Udinese Empoli

CLASSIFICA SERIE A

Napoli 41

Milan 33

Juventus 31

Lazio, Inter 30

Atalanta, Roma 27

Udinese 24

Torino 21

Fiorentina, Bologna 19

Salernitana, Empoli 17

Monza, Sassuolo 16

Lecce 15

Spezia 13

Cremonese 7

Sampdoria 6

Verona 5











