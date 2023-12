RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Lazio per la rimonta! Diretta gol live score (17^ giornata, 22 dicembre 2023)

RISULTATI SERIE A: PER LA RIMONTA

Abbiamo due squadre, impegnate oggi con i risultati di Serie A, che vanno a caccia di rimonta verso le posizioni europee: a dire il vero la loro situazione è molto diversa perché il Monza sta disputando un campionato di livello per quelle che sono le ambizioni, e l’avvento in Europa anche per Adriano Galliani deve arrivare per gradi. Il Monza ha 21 punti, che sono gli stessi della Lazio: i biancocelesti sono qualificati agli ottavi di Champions League e reduci dal secondo posto dello scorso anno, pertanto stanno deludendo le attese.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: l'Inter va in fuga! (oggi 17 dicembre 2023)

Oggi la squadra di Maurizio Sarri è decima nella classifica di Serie A, con un ritardo di 5 punti dall’Atalanta che sarebbe la qualificata in Conference League (aspettando di scoprire quante squadre avremo in Champions League): davanti ci sono anche Torino e Roma e dunque la situazione si sta facendo particolarmente complessa. Oggi la Lazio è impegnata sul campo dell’Empoli, la squadra con la quale Maurizio Sarri ha di fatto lanciato la sua carriera di allenatore: perdere anche al Castellani sarebbe un colpo durissimo e la Lazio potrebbe ritrovarsi addirittura tredicesima in classifica, vedremo allora cosa ci diranno tra poco i risultati di Serie A… (agg. di Claudio Franceschini)

Risultati Serie A/ Vincono Napoli e Torino! Diretta gol live score (oggi 16 dicembre 2023)

QUATTRO PARTITE OGGI!

I risultati di Serie A tornano a farci compagnia venerdì 22 dicembre, per la 17^ giornata che si concluderà poi domani: non è ancora l’ultimo turno del 2023 perché si tornerà in campo tra una settimana, ma in ogni caso ci stiamo avvicinando alla conclusione del girone di andata. Sono quattro le partite in programma oggi: alle ore 18:30 si parte con Empoli Lazio e Sassuolo Genoa, alle ore 20:45 spazio a Monza Fiorentina e Salernitana Milan. Come cambierà la classifica lo scopriremo, intanto possiamo dire che in questa 17^ giornata l’Inter potrebbe laurearsi campione d’inverno.

Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score: vittoria epica per il Cagliari! (11 dicembre 2023)

Dovremo aspettare domani per scoprire se sarà così, nel frattempo allora sarà interessante scoprire se il Milan proseguirà la sua rincorsa ai primi due posti, i rossoneri arrivano dal 3-0 al Monza con cui hanno recuperato due punti alla Juventus ma restano ancora abbastanza distanti, hanno però messo un po’ di margine tra sé e il quinto posto. A tale proposito, chi deve recuperare è la Lazio: la trasferta di Empoli è delicatissima per i biancocelesti che sono addirittura a -5 dalla potenziale qualificazione in Conference League.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Le partite che venerdì 22 dicembre si giocano per i risultati di Serie A riguardano anche la corsa per non retrocedere, anzi soprattutto quella. La Salernitana dopo aver perso a Bergamo è scivolata a 5 punti dalla salvezza, è sempre ultima in classifica e la sua situazione si sta facendo sempre più complicata. Permanenza in Serie A a portata invece dell’Empoli, che deve recuperare un punto alla coppia formata da Cagliari e Udinese; i friulani però appaiono in leggera ripresa mentre gli isolani ogni tanto riescono a piazzare qualche incredibile vittoria, due delle tre maturate sono arrivate in rimonta e all’ultimo secondo.

Avremo poi Sassuolo Genoa, che è davvero importante: le due squadre hanno 16 punti, +4 sulla zona retrocessione e dunque un margine che non è particolarmente confortevole, soprattutto perché sia i neroverdi che il Grifone non riescono a trovare la giusta continuità. Dunque quattro squadre che hanno bisogno di punti per proseguire al meglio nel loro campionato, sarà interessante scoprire se nei risultati di Serie A qualcuna di queste compagini farà un bel salto di qualità vivendo un Natale particolarmente sereno.

RISULTATI SERIE A: 17^ GIORNATA

Ore 18:30 Empoli Lazio

Ore 18:30 Sassuolo Genoa

Ore 20:45 Monza Fiorentina

Ore 20:45 Salernitana Milan

CLASSIFICA SERIE A

Inter 41

Juventus 37

Milan 32

Bologna 28

Fiorentina, Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Torino 23

Monza, Lazio 21

Lecce 20

Frosinone 19

Genoa, Sassuolo 16

Cagliari, Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 8











© RIPRODUZIONE RISERVATA