RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Per il titolo d’inverno! Diretta gol live score 17^ giornata, 23 dicembre 2023

RISULTATI SERIE A: PER IL TITOLO D’INVERNO

Per i risultati di Serie A come abbiamo già detto è molto interessante la corsa al titolo d’inverno: l’Inter potrebbe prenderselo con due giornate di anticipo perché ha 4 punti di vantaggio sulla Juventus e la sfida diretta è terminata pari (1-1 all’Allianz Stadium), dunque perché la matematica arrivi oggi ci sarà bisogno di un successo nerazzurro contro il Lecce e una sconfitta dei bianconeri a Frosinone, qualora la Juventus dovesse pareggiare potrebbe comunque agganciare l’Inter al primo posto in classifica al termine del girone di andata. Naturalmente, bisogna dire che il titolo di campione d’inverno è del tutto platonico: vale nulla, ma può essere comunque importante.

Soprattutto se arrivasse oggi: significherebbe che, dopo 17 giornate di Serie A, l’Inter avrebbe 7 punti di vantaggio sulla Juventus comunque seconda in classifica, e questo sarebbe un margine davvero ampio per una squadra che sta già dimostrando di essere superiore a tutte le rivali, e dunque potrebbe aprire alla fuga giusta anche considerando che da febbraio dovrà fare sul serio in Champions League, mentre la Juventus non avrà le coppe e almeno da questo punto di vista potrebbe avere un vantaggio. Non resta allora che scoprire come andranno le cose questo sabato… (agg. di Claudio Franceschini)

VERSO IL NATALE!

Con i risultati di Serie A arriviamo finalmente al Natale: sabato 23 dicembre si conclude la 17^ giornata, terzultima di andata, e dunque avremo le sei partite restanti che sono divise in quattro fasce orarie. Alle ore 12:30 ecco il lunch match Frosinone Juventus poi avremo le due gare delle ore 15:00 e cioè Bologna Atalanta e Torino Udinese, quindi alle ore 18:00 appuntamento con Inter Lecce e Verona Cagliari per chiudere alle ore 20:45 con il big match Roma Napoli. C’è parecchia carne al fuoco e dunque noi dobbiamo analizzare nel migliore dei modi lo scenario di questi risultati di Serie A.

Intanto l’Inter potrebbe laurearsi campione d’inverno con due giornate di anticipo, ma chiaramente avrà bisogno che la Juventus perda al Benito Stirpe; poi all’Olimpico avremo due squadre in cerca di rilancio perché la Roma si ritrova incredibilmente ottava in classifica dopo la sconfitta di Bologna (sfida diretta per la Champions League), ma il Napoli in settimana ha subito uno 0-4 interno dal Frosinone venendo eliminato dalla Coppa Italia, e facendo una pessima figura. Tra poche ore saremo in campo per i risultati di Serie A, nel frattempo possiamo fare qualche ulteriore analisi sui temi principali che ci accompagneranno all’interno di questa appassionante 17^ giornata del massimo campionato di calcio.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

Si gioca tra poco per i risultati di Serie A: sotto i riflettori finisce ancora il duello scudetto, settimana scorsa l’Inter ha approfittato del pareggio della Juventus a Marassi e ha così fatto le prove per la prima fuga, che oggi potrebbe diventare ancora più ampia visto che il Frosinone è in grande spolvero dopo il poker rifilato al Napoli, ha entusiasmo e soprattutto una batteria di ex che potrebbero far male alla Vecchia Signora, che certamente non molla ma deve anche risolvere qualche problema strutturale come la difficoltà nel creare palle gol e andare a segno, che alla lunga potrebbe essere pagata.

All’Olimpico si gioca di fatto per provare a uscire dalle difficoltà: sarebbe potuta essere la grande partita di Rudi Garcia e invece il francese ha ormai salutato il Napoli, che con Walter Mazzarri a dire il vero non ha ancora dimostrato di poter cambiare totalmente passo, e dunque rimane sotto esame al pari della stessa Roma, che tra un risultato di prestigio e l’altro va incontro a cadute anche fragorose e rimane una sorta di cantiere aperto con i nervi tesi, come le dichiarazioni di José Mourinho post-Dall’Ara hanno lasciato intendere. Adesso mettiamoci comodi, perché tra poco per i risultati di Serie A arriverà davvero il momento di lasciare che a parlare siano i campi…

RISULTATI SERIE A: 17^ GIORNATA

Ore 12:30 Frosinone Juventus

Ore 15:00 Bologna Atalanta

Ore 15:00 Torino Udinese

Ore 18:00 Inter Lecce

Ore 18:00 Verona Cagliari

Ore 20:45 Roma Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Inter 41

Juventus 37

Milan 33

Fiorentina 30

Bologna 28

Napoli 27

Atalanta 26

Roma 25

Lazio 24

Torino 23

Monza 21

Lecce 20

Genoa, Frosinone 19

Sassuolo 16

Cagliari, Udinese 13

Empoli 12

Verona 11

Salernitana 9











