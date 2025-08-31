Risultati Serie A, classifica e diretta gol live score delle ultime quattro partite per chiudere la 2^ giornata oggi, domenica 31 agosto 2025

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: SI CHIUDE LA SECONDA GIORNATA

C’è ancora tanto da vivere per la seconda giornata dei risultati Serie A oggi, domenica 31 agosto 2025. Tante big, incroci storici, suggestioni già stuzzicanti in classifica: insomma, sarà meglio prepararci a gustare una splendida domenica sera prima di cedere il passo già alla prima sosta del campionato di Serie A 2025-2026.

Secondo gli orari estivi si comincerà a giocare alle ore 18.30 e ci attende già una doppietta di lusso, cioè Genoa Juventus e Torino Fiorentina. Quattro squadre che hanno fatto la storia del nostro calcio, ovviamente al centro dell’attenzione ci sarà soprattutto la Juventus di Igor Tudor, a caccia della conferma dopo la vittoria contro il Parma di settimana scorsa.

Giocare a Marassi è sempre ostico e quindi guai a sottovalutare l’ostacolo, anche se il pareggio dei rossoblù contro il Lecce non passerà di certo alla storia del calcio e quindi il Grifone avrà bisogno di qualcosa in più per mettere in difficoltà la Juventus e regalare una gioia ai propri tifosi nei risultati Serie A.

Storia nobilissima anche per Torino Fiorentina, anche se entrambe vogliono riscattare un inizio amaro. Per i granata c’è stato ben poco da salvare nella batosta in casa dell’Inter, la Fiorentina invece almeno un punto a Cagliari lo ha conquistato, ma non puoi mai essere del tutto soddisfatto quando la vittoria sfuma al 94’ minuto.

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA: L’INTER PER LA CONFERMA

Ci saranno poi ovviamente le due partite delle ore 20.45 per chiudere i risultati Serie A, cioè Inter Udinese e Lazio Verona. Abbiamo già accennato alla cinquina dei nerazzurri contro il Torino, debutto migliore non avrebbe potuto esserci per Cristian Chivu, che di conseguenza oggi andrà alla ricerca di conferme per sfruttare nel migliore dei modi il doppio turno casalingo collocato a inizio cammino per l’Inter. Lunedì sera ha funzionato tutto e l’attacco è stato scintillante, per il pubblico di San Siro sarà una domenica altrettanto divertente?

Proverà a rompere le uova nel paniere l’Udinese, reduce invece dal pareggio all’esordio contro l’Hellas che ci porta quindi a parlare pure di Lazio Verona, l’ultima partita per i risultati Serie A. Qui saranno sotto esame soprattutto i padroni di casa biancocelesti, perché Maurizio Sarri è tornato sulla panchina della Lazio perdendo a Como e di conseguenza stasera, magari anche grazie alla spinta del pubblico dello stadio Olimpico, per i capitolini sarà necessario andare a caccia della riscossa.

RISULTATI SERIE A, 2^ GIORNATA

ore 18.30

Genoa Juventus

Torino Fiorentina

ore 20.45

Inter Udinese

Lazio Verona

