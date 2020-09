Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (2^ giornata)

RISULTATI SERIE A: È IL GIORNO DI ROMA JUVENTUS!

Per i risultati di Serie A siamo arrivati alla 2^ giornata, che è stata inaugurata dai quattro anticipi: oggi è domenica 27 settembre e si giocano altre cinque gare, per un turno che sarà concluso soltanto con il Monday Night. Andiamo allora a vedere quali siano le partite che ci terranno compagnia: si parte con Spezia Sassuolo che è il lunch match delle ore 12:30, mentre alle ore 15:00 le gare saranno due e cioè Verona Udinese, un derby triveneto sempre molto interessante, e Napoli Genoa. Alle ore 18:00 vivremo il primo dei posticipi legati alla 2^ giornata, siamo allo Scida per Crotone Milan; finale di domenica con il botto, perché alle ore 20:45 lo stadio Olimpico aprirà le sue porte per ospitare Roma Juventus. Come cambierà la classifica di Serie A dopo queste partite? Lo scopriremo presto, intanto possiamo fare una rapida valutazione su quello che ci attende sui vari terreni di gioco per il quadro dei risultati di Serie A.

RISULTATI SERIE A: IL CONTESTO E LA SITUAZIONE

I risultati di Serie A per la 2^ giornata naturalmente hanno il loro highlight in Roma Juventus, la partita di cartello: c’è ancora più hype sulla sfida dell’Olimpico per la vicenda di Edin Dzeko che, praticamente già bianconero, è rimasto ancora una volta nella capitale perché la Vecchia Signora ha dirottato le sue attenzioni su Alvaro Morata. Dunque il bosniaco non viene venduto dai giallorossi, e dovrà essere rimotivato – come lo scorso anno – in una situazione nella quale i rapporti con Paulo Fonseca sarebbero quasi inesistenti; le altre partite sono comunque interessanti, tra queste quella del San Paolo dove Napoli e Genoa affrontano un match tra prime in classifica, in particolare sarà curioso vedere come si comporterà il Grifone che all’esordio stagionale ha timbrato ben quattro gol, anche se l’avversario era il Crotone neopromosso. Avremo poi il derby triveneto come già detto, e la prima assoluta dello Spezia in Serie A: un programma con il quale sicuramente ci divertiremo, ma adesso la parola deve passare ai campi sui quali si sta per giocare…

RISULTATI SERIE A: 2^ GIORNATA

Ore 12:30 Spezia Sassuolo

Ore 15:00 Napoli Genoa

Ore 15:00 Verona Udinese

Ore 18:00 Crotone Milan

Ore 20:45 Roma Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 3

Atalanta 3

Benevento 3

Genoa 3

Juventus 3

Lazio 3

Milan 3

Napoli 3

Fiorentina 3

Verona 3

Cagliari 1

Sassuolo 1

Spezia 0

Udinese 0

Roma 0

Torino 0

Bologna 0

Parma 0

Crotone 0

Sampdoria 0



© RIPRODUZIONE RISERVATA