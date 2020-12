Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20 dicembre)

RISULTATI SERIE A: SI COMINCIA CON TORINO BOLOGNA

I risultati Serie A saranno assoluti protagonisti anche oggi, domenica 20 dicembre 2020, che ci offrirà il piatto forte della tredicesima giornata del massimo campionato, con ben sette partite in programma nelle prossime ore dopo i tre anticipi del sabato. Siamo reduci dalle emozioni del fresco turno infrasettimanale, ma in questo periodo si viaggia a spron battuto e allora andiamo a scoprire che cosa ci attende in questa ricca domenica che precede il Natale: si comincerà alle ore 12.30 con Torino Bologna, seguita da ben quattro partite in una fascia pomeridiana più ricca del solito alle ore 15.00, con Benevento Genoa, Cagliari Udinese, Inter Spezia e Sassuolo Milan. Le portate più succulenti però dovrebbero essere i due posticipi, entrambi davvero intriganti: alle ore 18.00 appuntamento con Atalanta Roma, mentre alle ore 20.45 la chiusura sarà affidata a Lazio Napoli. Che volto assumerà la classifica di Serie A?

RISULTATI SERIE A: LA LOTTA SCUDETTO

Avrete già capito che la domenica dei risultati Serie A sarà caratterizzata dalle partite di tante big, dunque sarà in primo piano la lotta più appassionante, quella per la conquista dello scudetto. Alle 15 avremo in contemporanea la capolista Milan e l’Inter seconda in classifica: una sorta di derby a distanza sulla carta più impegnativo per i rossoneri, che dopo il pareggio sul campo del Genoa devono fare visita al Sassuolo, ormai presenza stabile ai vertici. L’Inter invece deve stare attenta a uno Spezia che ha dimostrato di saper giocare molto bene, ma certamente i nerazzurri di Antonio Conte partono favoriti, sulla scia di cinque vittorie consecutive compresa quella sul Napoli. Poi i due posticipi di lusso, che ci diranno molto su quattro big della Serie A 2020-2021: tra Atalanta Roma e Lazio Napoli ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta, forse il match più delicato sarà all’Olimpico, perché i biancocelesti non possono perdere altro terreno ma i partenopei devono evitare il secondo stop consecutivo. La posta in palio comincia ad essere davvero alta…

RISULTATI SERIE A, 13^ GIORNATA

Ore 12.30

Torino Bologna

Ore 15.00

Benevento Genoa

Cagliari Udinese

Inter Spezia

Sassuolo Milan

Ore 18.00

Atalanta Roma

Ore 20.45

Lazio Napoli

CLASSIFICA SERIE A

Milan 28

Inter, Juventus 27

Roma 24

Napoli, Sassuolo 23

Verona 20

Atalanta, Lazio 18

Sampdoria 17

Udinese 14

Cagliari, Bologna 13

Parma, Benevento 12

Spezia, Fiorentina 11

Genoa 7

Torino, Crotone 6



