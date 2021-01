Risultati Serie A, classifica/ Diretta gol live score delle partite (20^ giornata)

RISULTATI SERIE A: IN CAMPO PER LA PRIMA DI RITORNO

I risultati di Serie A per la 20^ giornata sono quelli che oggi contemplano le partite di domenica 31 gennaio: abbiamo già vissuto quattro anticipi ma questa volta non è previsto un Monday Night, di conseguenza avremo sei gare a farci compagnia con il consueto inizio dedicato al lunch match delle ore 12:30, che sarà Spezia Udinese. Alle ore 15:00 torna il triplo appuntamento: saremo allo Scida per Crotone Genoa, poi al Gewiss Stadium per il big match Atalanta Lazio e infine alla Sardegna Arena per Cagliari Sassuolo.

Il primo posticipo, quello delle ore 18:00, sarà Napoli Parma; la chiusura della domenica e dell’intera giornata sarà invece dedicata a Roma Verona. Partite intriganti, che potrebbero cambiare la classifica anche in maniera sostanziale; non resta allora che tuffarci nell’atmosfera dei risultati di Serie A per provare a scoprire quello che potrebbe succedere sui campi, e anticipare i temi principali legati alle gare.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE CLASSIFICA E CONTESTO

Per i risultati di Serie A dunque si torna a giocare, e questa domenica ci regala una serie di partite molto interessanti: se il sabato è stato dedicato alle due milanesi e alla Juventus, oggi avremo in campo le altre outsider che al momento non sembrano tagliate fuori dalla corsa allo scudetto. In primis ovviamente la Roma, che deve stare attenta a un Verona ancora sorprendente e che ha il dente avvelenato per la sconfitta a tavolino maturata all’andata; poi il Napoli, che proprio al Bentegodi ha perso all’ultima giornata e dunque va a caccia di immediato riscatto ma soprattutto deve trovare la giusta continuità all’interno del suo percorso.

Le altre due squadre sono Atalanta e Lazio, che si affrontano in una sfida diretta dai sapori fortissimi: già avversarie mercoledì nei quarti di Coppa Italia, sono ancora impegnate a Bergamo per provare davvero a fare il salto in avanti determinante. Attenzione poi alle sfide che si giocano per la salvezza, che sono tutte molto interessanti: vedremo come procederanno, adesso però bisogna finalmente presentare il dettaglio della domenica dedicata ai risultati di Serie A e la classifica del campionato, poi aspettare che si giochi…

RISULTATI SERIE A E CLASSIFICA: 20^ GIORNATA

Ore 12:30 Spezia Udinese

Ore 15:00 Atalanta Lazio

Ore 15:00 Cagliari Sassuolo

Ore 15:00 Crotone Genoa

Ore 18:00 Napoli Parma

Ore 20:45 Roma Verona

CLASSIFICA SERIE A

Milan 46

Inter 44

Juventus 39

Roma 37

Atalanta 36

Napoli, Lazio 34

Verona, Sassuolo 30

Sampdoria 26

Benevento, Fiorentina 22

Bologna 20

Udinese, Spezia, Genoa 18

Torino 15

Cagliari 14

Parma 13

Crotone 12



© RIPRODUZIONE RISERVATA