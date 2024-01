RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Il ritorno di Davide Nicola, diretta gol live score (21 gennaio 2024)

RISULTATI SERIE A: IL RITORNO

I risultati di Serie A ci presentano oggi anche il grande ritorno di Davide Nicola: spiace certamente per l’esonero di Aurelio Andreazzoli, ma l’Empoli ha fatto 13 punti in 20 giornate e forse serviva davvero una sterzata, come noto in questi casi a pagare è spesso l’allenatore. Nicola torna dunque in Serie A, dove è stato artefice di quattro salvezze di cui almeno due straordinarie: le grandi imprese sono quelle con il Crotone, mantenuto in Serie A recuperando 9 punti proprio all’Empoli, e con la Salernitana che nel 2021-2022 Nicola ha preso in mano praticamente spacciata e ha invece condotto a 21 punti in 22 gare, utili per salvarsi.

Risultati Serie A, classifica/ Il Milan vince al 93'! Diretta gol live score (oggi 20 gennaio 2024)

Abbiamo poi le salvezze ottenute con il Genoa (36 punti in 21 partite tra dicembre e giugno 2020) e Torino, qui con 24 punti in 20 gare l’anno seguente; Nicola insomma si è specializzato in clamorose imprese e ora proverà a farne un’altra con l’Empoli. Dal punto di vista della classifica restare in Serie A non è impossibile: i toscani sono a 5 punti dal quartultimo posto di Udinese e Cagliari, tutto sommato una distanza abbordabile. Oggi l’esordio casalingo contro il Monza: già vincere sarebbe molto importante per aumentare il morale dell’Empoli, poi vedremo come procederà la corsa di Nicola nei risultati di Serie A. (agg. di Claudio Franceschini)

RISULTATI SERIE A, CLASSIFICA/ Diretta gol live score: il Milan vola! (14 gennaio 2024)

ASPETTANDO I RECUPERI…

I risultati di Serie A per questa 21^ giornata ci forniscono quattro partite oggi, domenica 21 gennaio: un quadro che possiamo definire classico e che comprende Frosinone Cagliari come lunch match delle ore 12:30, poi Empoli Monza alle ore 15:00, Salernitana Genoa alle ore 18:00 e per finire Lecce Juventus alle ore 20:45. Tuttavia, per il momento la 21^ giornata si chiude qui: le quattro squadre impegnate in Supercoppa Italiana non giocano in questo fine settimana, recupereranno solo a metà febbraio e di conseguenza questo sarà un turno “tronco”, aspettando che lo scenario anche della classifica si completi.

Risultati Serie A, classifica/ Inter a valanga! Diretta gol live score (oggi 13 gennaio 2024)

Per adesso possiamo dire che la Juventus potrebbe prendersi temporaneamente il primo posto in classifica, anche se la trasferta di Lecce non è semplicissima; il Frosinone deve uscire dalla crisi perché dopo un ottimo avvio di campionato sta davvero rischiando di entrare in zona retrocessione, l’Empoli si presenta con Davide Nicola come nuovo allenatore mentre il Genoa ha un’ottima possibilità di allontanarsi definitivamente dalle ultime tre posizioni, ma perdendo a Salerno sarebbe in qualche modo nuovamente coinvolto. Vedremo allora cosa succederà con questi risultati di Serie A, di cui possiamo per il momento approfondire qualche concetto.

RISULTATI SERIE A: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Serie A ci presentano dunque una Juventus impegnata a Lecce: i bianconeri arrivano dal 3-0 al Sassuolo nel quale è tornato a brillare anche Dusan Vlahovic, tre gol nelle ultime due partite che hanno aiutato la squadra di Massimiliano Allegri a tenere il passo dell’Inter e distanziare il Milan, arrivando a +16 su quel quarto posto che l’allenatore livornese continua a considerare come obiettivo primario e principale. La Juventus come detto potrebbe portarsi al comando della classifica: certamente l’Inter avrebbe una partita in meno, ma il sorpasso anche solo virtuale sarebbe un bel colpo dal punto di vista di morale e autostima.

Chi può fare un bel passo avanti è anche il Monza: i brianzoli devono riscattare il pesante 1-5 subito dall’Inter, ma intanto la classifica di Serie A dice che il Monza ha 8 punti di vantaggio sulla zona retrocessione e si trova a -7 dalla Conference League, con il Bologna in calo e la possibilità di ridurre il margine. I brianzoli “ufficialmente” non corrono per arrivare in Europa ma il pensiero di provare il colpo grosso c’è, attenzione però perché l’Empoli ha un disperato bisogno di punti e potrebbe sfruttare il fattore “emotivo” dato dal cambio di allenatore, considerando poi che Davide Nicola è un esperto di salvezze miracolose e, dopo Crotone e Salernitana (ma anche Torino) punta a un altro glorioso capitolo nella sua carriera.

RISULTATI SERIE A: 21^ GIORNATA

Ore 12:30 Frosinone Cagliari

Ore 15:00 Empoli Monza

Ore 18:00 Salernitana Genoa

Ore 20:45 Lecce Juventus

CLASSIFICA SERIE A

Inter 51

Juventus 49

Milan 45

Fiorentina 34

Lazio, Atalanta 33

Roma, Bologna 32

Napoli 31

Torino 28

Monza 25

Genoa 22

Lecce 21

Frosinone, Sassuolo 19

Udinese, Cagliari 18

Verona 17

Empoli 13

Salernitana 12











© RIPRODUZIONE RISERVATA